Via Randaccio Verso la perizia per l’assassino

Verso la perizia psichiatrica per Dawda Bandeh, il gambiano di 28 anni fermato per l’omicidio di Angelito Acob Manansala, il 61 enne filippino ammazzato la domenica di Pasqua nella villa di via Randaccio dove lavorava, e nella quale il balordo si era introdotto solo mezz’ora dopo esser stato rilasciato dai carabinieri che lo avevano acciuffato per aver tentato d’arrampicarsi su un palazzo in via Melchiorre Gioia.Sarebbe pronto a chiedere la perizia proprio il pubblico ministero che coordina l’indagine sull’omicidio, Andrea Zanoncelli: una mossa che potrebbe anticipare quelle eventuali della difesa, diretta a far luce sulle incongruenze tra il comportamento del gambiano negli ultimi giorni - in base ai primi accertamenti della Squadra mobile e alle immagini delle telecamere puntate sulla villa Liberty, il 28enne sarebbe rimasto per otto ore nella casa con il corpo del domestico filippino, mangiando e dormendo, senza scappare prima di essere scoperto dai proprietari di casa di ritorno da una breve vacanza - e la sua vita precedente, almeno per quello che si conosce, di un giovane arrivato in Italia da minore non accompagnato e transitato per varie comunità, ma titolare di un regolare permesso di soggiorno, apparentemente integrato e capace di ricordare quanto accaduto fino a poco prima del delitto. Ilgiorno.it - Via Randaccio. Verso la perizia per l’assassino Leggi su Ilgiorno.it Si valapsichiatrica per Dawda Bandeh, il gambiano di 28 anni fermato per l’omicidio di Angelito Acob Manansala, il 61 enne filippino ammazzato la domenica di Pasqua nella villa di viadove lavorava, e nella quale il balordo si era introdotto solo mezz’ora dopo esser stato rilasciato dai carabinieri che lo avevano acciuffato per aver tentato d’arrampicarsi su un palazzo in via Melchiorre Gioia.Sarebbe pronto a chiedere laproprio il pubblico ministero che coordina l’indagine sull’omicidio, Andrea Zanoncelli: una mossa che potrebbe anticipare quelle eventuali della difesa, diretta a far luce sulle incongruenze tra il comportamento del gambiano negli ultimi giorni - in base ai primi accertamenti della Squadra mobile e alle immagini delle telecamere puntate sulla villa Liberty, il 28enne sarebbe rimasto per otto ore nella casa con il corpo del domestico filippino, mangiando e dormendo, senza scappare prima di essere scoperto dai proprietari di casa di ritorno da una breve vacanza - e la sua vita precedente, almeno per quello che si conosce, di un giovane arrivato in Italia da minore non accompagnato e transitato per varie comunità, ma titolare di un regolare permesso di soggiorno, apparentemente integrato e capace di ricordare quanto accaduto fino a poco prima del delitto.

Cosa riportano altre fonti

Amato verso l’appello. “Errore giudiziario, serve una perizia. I delitti? Tesi assurde” - Bologna, 1 marzo 2025 – Per sostenere “l’insostenibile” tesi della colpevolezza di Giampaolo Amato, i giudici di primo grado sono dovuti ricorrere “alla fantasia di un giallista piuttosto che alla lucida, rigorosa e distaccata analisi di un giudice”. Depositata la richiesta d’appello I decessi Analisi informatica dei dispositivi "Romanzesca teoria accusatoria" “Un errore giudiziario” Depositata la richiesta d’appello Non le mandano a dire i due nuovi legali dell’oculista 65enne accusato di avere avvelenato a ottobre 2021 la suocera Giulia Tateo e la moglie Isabella ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Sterminò la sua famiglia a Paderno Dugnano, il 18enne verso lo sconto di pena: l’ultima perizia psichiatrica - Riccardo C. era parzialmente incapace di intendere e volere quando ha sterminato la sua famiglia a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Il ragazzo aveva ancora 17 anni la notte del 31 agosto scorso, quando ha ucciso a coltellate padre, madre e fratello di 12 anni nella loro villetta. Le perizie psichiatriche e lo sconto di pena A stabilire il vizio parziale di mente del ragazzo è stata la perizia psichiatrica del dottor Franco Martello, disposta dalla gip per i minorenni di Milano Laura Margherita Pietrasanta. 🔗open.online

Morte di Helenia, la corte d'appello ha trovato due consulenti: verso una nuova perizia sull'imputato - Non uno, ma ben due consulenti sono stati individuati per svolgere nuove perizie sul caso della morte di Helenia Rapini. La giovane dipendente di Enpa perse la vita mentre stava andando al lavoro in un tragico incidente stradale. Era il 6 novembre del 2019 quando la ragazza, alla guida della sua... 🔗arezzonotizie.it

Su questo argomento da altre fonti

Omicidio in via Randaccio, chiesta perizia psichiatrica per il killer; Domestico ucciso in via Randaccio, il pm chiederà una perizia psichiatrica per Dawda Bandeh; Omicidio in via Randaccio, chiesta perizia psichiatrica per il killer; Pm chiede perizia psichiatrica per Dawda Bandeh, l’autopsia conferma: Angelito colpito col bastone di una scopa. Resta una domanda ancora senza risposta. 🔗Ne parlano su altre fonti

Omicidio a Milano: richiesta di perizia psichiatrica per il sospettato - Il pm Andrea Zanoncelli richiede una perizia psichiatrica per Dawa Bandeh, accusato di omicidio. 🔗notizie.it

Domestico ucciso nella villa a Milano: il pm chiede la perizia psichiatrica sul presunto omicida - Il pm di Milano chiederà di effettuare una perizia psichiatrica su Dawda Bandeh, il 28enne fermato con l'accusa di essersi intrufolato in una villa di ... 🔗fanpage.it

Omicidio in via Randaccio, chiesta perizia psichiatrica per il killer - Il pubblico ministero Andrea Zanoncelli è pronto a chiedere la perizia psichiatrica per Dawda Bandeh, il ventottenne gambiano fermato per l'omicidio di Angelito Acob Manansala, il domestico filippino ... 🔗milanotoday.it