Via Mariti grida contro le morti | Firenze ora lanci il suo segnale Infortuni qui incidenza record

Mariti, ieri mattina, non c’è stato silenzio. Il frastuono è stato forte, collettivo, necessario.Proprio qui, il 16 febbraio del 2024, cinque operai hanno perso la vita sotto le macerie. E proprio da questo luogo simbolo, nella Giornata mondiale della salute e sicurezza sul lavoro, la Cgil ha scelto di lanciare il suo messaggio: la sicurezza non può essere negoziata, non può essere rimandata, non può essere dimenticata. Sotto un grande striscione con la scritta "La sicurezza sul lavoro è un diritto", sindacalisti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) si sono radunati per un flash mob: caschetti da cantiere in testa, cartelli in mano, e poi un minuto di rumore. Fischi, tamburi, urla. Perché chi muore lavorando non può essere commemorato solo nel silenzio. Lanazione.it - Via Mariti grida contro le morti: "Firenze ora lanci il suo segnale". Infortuni, qui incidenza record Leggi su Lanazione.it Davanti al cantiere di via, ieri mattina, non c’è stato silenzio. Il frastuono è stato forte, collettivo, necessario.Proprio qui, il 16 febbraio del 2024, cinque operai hanno perso la vita sotto le macerie. E proprio da questo luogo simbolo, nella Giornata mondiale della salute e sicurezza sul lavoro, la Cgil ha scelto diare il suo messaggio: la sicurezza non può essere negoziata, non può essere rimandata, non può essere dimenticata. Sotto un grande striscione con la scritta "La sicurezza sul lavoro è un diritto", sindacalisti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) si sono radunati per un flash mob: caschetti da cantiere in testa, cartelli in mano, e poi un minuto di rumore. Fischi, tamburi, urla. Perché chi muore lavorando non può essere commemorato solo nel silenzio.

