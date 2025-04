Via libera alla patente nautica per i 16enni

16enni potranno navigare a motore grazie all'arrivo della patente nautica D1, una nuova abilitazione pensata per i più giovani. Con la pubblicazione del decreto direttoriale firmato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dai primi di giugno partiranno i corsi dedicati per prepararsi al conseguimento della nuova patente D1. Con la D1 sarà possibile navigare di giorno fino a 6 miglia dalla costa con natanti fino a 10 metri di lunghezza e moto d'acqua, con motori fino a 115,6 cavalli (85 kW). 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Via libera alla patente nautica per i 16enni Da oggi ipotranno navigare a motore grazie all'arrivo dellaD1, una nuova abilitazione pensata per i più giovani. Con la pubblicazione del decreto direttoriale firmato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dai primi di giugno partiranno i corsi dedicati per prepararsi al conseguimento della nuovaD1. Con la D1 sarà possibile navigare di giorno fino a 6 miglia dcosta con natanti fino a 10 metri di lunghezza e moto d'acqua, con motori fino a 115,6 cavalli (85 kW). 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Patente nautica D1, via libera ai corsi: si navigherà a motore già dai 16 anni - Dai primi di giugno le procedure per sostenere gli esami. Unasca: "Formazione e sicurezza al centro per una nautica più consapevole" 🔗tgcom24.mediaset.it

Patente nautica a 16 anni: ufficiale l’arrivo della D1 - Pubblicato il decreto con i quesiti per il nuovo patentino È finalmente ufficiale: nasce la patente nautica D1, pensata per i più giovani, che permetterà di guidare imbarcazioni a motore a partire dai 16 anni. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sul suo sito il decreto direttoriale che approva l’elenco nazionale dei quesiti per le prove scritte necessarie a conseguire il nuovo titolo. 🔗dayitalianews.com

Nautica, arriva la patente D1: il mare si apre ai giovani da 16 anni - È ufficiale: nasce la patente nautica D1, una nuova abilitazione pensata per i più giovani, che da oggi potranno navigare a motore già dai 16 anni. E' stato pubblicato il decreto direttoriale firmato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dai primi di giugno partiranno i corsi dedicati per prepararsi agli esami. Cosa consente di fare la patente D1 Col nuovo documento sarà possibile navigare di giorno fino a 6 miglia dalla costa con natanti fino a 10 metri di lunghezza e moto d’acqua, con motori fino a 115,6 cavalli (85 kW). 🔗tg24.sky.it

Patente nautica D1, via libera ai corsi: si navigherà a motore già dai 16 anni - Al via i corsi per la nuova patente nautica D1: dai 16 anni sarà possibile navigare a motore fino a sei miglia dalla costa. Vittoria di Unasca. 🔗msn.com

Via libera alla patente nautica per i minorenni: tutte le novità - Via libera alla patente nautica per minorenni. Il decreto che permette anche ai sedicenni di poter accedere alla patente nautica D1 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 🔗msn.com