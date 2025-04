Via Filzi rifiuti abbandonati e bruciati nella notte

rifiuti in varie zone della città. Ci troviamo in via Fabio Filzi, angolo con via Cocconcelli, nel quartiere Oltretorrente."Qui decine di incivili evasori della Tari mollano i loro rifiuti da anni giornalmente.

