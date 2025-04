Via Dulceri senza pace | si apre una voragine sul marciapiede

Dulceri, strada del V municipio salita alla ribalta delle cronache soprattutto per le voragini. Quattro quelle che si sono aperte nel corso degli anni. L'ultima. 🔗 Romatoday.it - Via Dulceri senza pace: si apre una voragine sul marciapiede Un film già visto, questa volta almeno sul piccolo schermo per usare un eufemismo. Siamo alla Marranella, precisamente in via Augusto, strada del V municipio salita alla ribalta delle cronache soprattutto per le voragini. Quattro quelle che si sono aperte nel corso degli anni. L'ultima. 🔗 Romatoday.it

