Ilfattoquotidiano.it - Vestiti da fantasmi davanti alla Rai, il presidio per chiedere che si parli del referendum. Landini: “Voto abbia dignità”

Trada, per denunciare “zero minuti di dibattito sulla Rai” sulsulla cittadinanza. Lo stesso silenzio che avvolge i quattro quesiti promossi dCgil sul lavoro e contro la precarietà, come hanno denunciato il sindacato e diverse associazioni, così come la Rete degli studenti medi. Un, organizzato di frontesede del servizio pubblico a Roma in via Teulada, per denunciare come, a poco più di un mese di distanza dalle urne dell’8 e 9 giugno, gli italiani nonno alcuna informazione sul.“Non c’è niente da ridere, non è carnevale: questi sono idei. La storia italiana si ripete sempre uguale sulla negazione della democrazia e noi siamo costretti a ripetere quello che i comitati promotori deicon Marco Pannella avevano dovuto fare nei decenni scorsi”, ha rivendicato il segretario di +Europa e presidente del comitato promotore delsulla cittadinanza Riccardo Magi. 🔗 Ilfattoquotidiano.it