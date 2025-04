Vertice Meloni-Erdogan | la diretta video delle dichiarazioni alla stampa

alla presenza del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del Presidente della Repubblica di Turchia, Tayyip Erdoğan, seguite dalle dichiarazioni congiunte alla stampa presso Villa Doria Pamphilj.

