Vertice Meloni-Erdogan a Roma | Rapporti solidi previsto interscambio da 40 miliardi

Vertice Meloni-Erdogan a Roma: “Rapporti solidi, previsto interscambio da 40 miliardi” proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it - Vertice Meloni-Erdogan a Roma: “Rapporti solidi, previsto interscambio da 40 miliardi” Nel corso del bilaterale, il Presidente del Consiglio ha poi fatto riferimento all'accordo tra Baykar Technologies e Leonardo per l'acquisizione di Piaggio Aerospace, con il fine di dare vita ad un'alleanza italo-turca nel settore dello sviluppo, della produzione e della manutenzione di sistemi aerei senza pilotaL'articolo: “da 40” proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Ne parlano su altre fonti

ASCOLTI SERIE A 32° GIORNATA: LAZIO-ROMA AL VERTICE, SEGUONO IL NAPOLI E L’INTER - Gli ascolti della trentaduesima giornata della Serie A EniLive con le solite dieci sfide. La partita più vista è il derby Lazio-Roma con 1.261.000 telespettatori. Bene anche Napoli-Empoli a 779.000 e Inter-Cagliari con 677.320 telespettatori. Di seguito il dettaglio delle partite. Data Partita Orario Telespettatori 11 aprile 2025 Udinese-Milan 20:46-22:38 513.292 12 aprile 2025 Venezia-Monza 15:03-17:00 172. 🔗bubinoblog

Roma: boss mafia canadese arrestato aveva rapporti con narcos romani - Roma, 30 mar. (LaPresse) – Dave Turmel, il boss della mafia canadese di 29 anni, ricercato da tutte le polizie del mondo, per traffico di sostanze stupefacenti e tortura, catturato dagli investigatori del VI distretto di polizia del Casilino, si trovava nella Capitale per trattare grosse partite di droga con i narcos romani legati alla ‘ndrangheta e la camorra che riforniscono le piazze di spaccio di Tor Bella Monaca. 🔗lapresse.it

Vertenza Beko, vertice a Roma. La Regione: “Serve un consorzio industriale pubblico” - Siena, 19 febbraio 2025 – Nuova puntata della vicenda Beko. Nella giornata di oggi 19 febbraio, Valerio Fabiani si è recato a Roma per il vertice presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. "Il Governo ci ha proposto di prendere in considerazione l'acquisizione dell'immobile. In qualità di iniziatori, abbiamo ribadito l'importanza di un intervento pubblico sull'immobile, richiamando la proposta avanzata settimane fa dal presidente Giani. 🔗lanazione.it

Cosa riportano altre fonti

Roma, incontro tra Erdogan e Meloni per “rafforzare la cooperazione tra Italia e Turchia”; Accordi su droni e Ucraina: a Roma vertice Meloni-Erdogan. La premier: «Alleanza Baykar-Leonardo accordo significativo; vertice italia turchia incontro meloni erdogan roma villa pamphilj; In corso il bilaterale Meloni-Erdogan a Roma, obiettivo del vertice è rafforzare la cooperazione. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Vertice Meloni-Erdogan: «Rafforziamo il partenariato con la Turchia» - «Sono molto contenta di aver accolto a Roma il presidente ... dei nostri rapporti». Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo l’incontro con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in ... 🔗gds.it

Meloni, vertice con Erdogan a Roma: “Sostegno a Trump per pace in Ucraina” - Vertice tra la premier Giorgia Meloni e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Villa Doria Pamphilj. “Sono molto contenta di aver accolto a Roma il presidente Erdogan, i nostri lavori sono stati m ... 🔗msn.com

Accordi sui droni e difesa Ue e Ucraina: a Roma vertice Meloni-Erdogan - È il giorno del summit italo-turco e del business forum, con 500 aziende dei due Paesi iscritte all’evento. Previsto una decina di giorni fa, ma poi rinviato per la visita alla Casa Bianca della premi ... 🔗msn.com