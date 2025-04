Vertice Italia-Turchia Meloni | Grandi aziende turche sono interessate a investire da noi

Italia e Turchia hanno siglato due intese durante il quarto Vertice intergovernativo tenutosi a Roma, a Villa Pamphilj. Tra gli accordi principali, una collaborazione industriale che coinvolge la BayKar Technologies, azienda turca guidata dal genero del presidente Recep Tayyip Erdogan, che ha deciso di investire in Piaggio Aerospace, in sinergia con Leonardo, per lo sviluppo e la gestione di velivoli senza pilota. «Le Grandi aziende turche sono sempre più interessate a investire in Italia, lo dimostra la scelta di BayKar Technologies di acquisire Piaggio Aerospace e di dar vita insieme a Leonardo a un’alleanza italo-turca nel settore dello sviluppo, della produzione e della manutenzione di sistemi aerei senza pilota», ha dichiarato Giorgia Meloni, che ha parlato alla stampa al termine del Vertice, senza possibilità di domande. 🔗 Lettera43.it - Vertice Italia-Turchia, Meloni: «Grandi aziende turche sono interessate a investire da noi» hanno siglato due intese durante il quartointergovernativo tenutosi a Roma, a Villa Pamphilj. Tra gli accordi principali, una collaborazione industriale che coinvolge la BayKar Technologies, azienda turca guidata dal genero del presidente Recep Tayyip Erdogan, che ha deciso diin Piaggio Aerospace, in sinergia con Leonardo, per lo sviluppo e la gestione di velivoli senza pilota. «Lesempre piùin, lo dimostra la scelta di BayKar Technologies di acquisire Piaggio Aerospace e di dar vita insieme a Leonardo a un’alleanza italo-turca nel settore dello sviluppo, della produzione e della manutenzione di sistemi aerei senza pilota», ha dichiarato Giorgia, che ha parlato alla stampa al termine del, senza possibilità di domande. 🔗 Lettera43.it

