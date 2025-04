Vertice Italia-Turchia | Meloni ed Erdogan a Villa Pamphili

AGI - La delegazione turca, guidata dal Presidente, Recep Tayyip Erdogan, è giunta a Villa Pamphili per il quarto Vertice intergovernativo Italia-Turchia. Erdogan è stato accolto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Dopo l'incontro bilaterale tra i due leader si terrà la cerimonia di scambio delle intese e, a seguire, le dichiarazioni congiunte alla presenza della stampa. Consolidamento dei rapporti economici e commerciali Dopo il deciso consolidamento dei rapporti economici e commerciali, Italia e Turchia, due alleati naturali nel Mediterraneo e due economie già per molti aspetti complementari, a Roma daranno nuovo slancio anche alla cooperazione strategica bilaterale politica e sul piano della sicurezza. Il quarto Vertice intergovernativo, a Villa Pamphili, si tiene sullo sfondo di un contesto sempre più incerto, non solo per l'Europa e per il Mediterraneo allargato.

Italia-Turchia, vertice a Roma: Meloni ed Erdogan rafforzano l’asse economico e militare - Si accendono i riflettori su Villa Doria Pamphili, dove martedì 29 aprile il presidente del Consiglio Giorgia Meloni accoglierà il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per il IV Vertice Italia-Turchia. Palazzo Chigi conferma l’appuntamento alle 11:30, in un evento che promette di cementare i legami tra Roma e Ankara, con un’agenda fitta che spazia dall’economia alla difesa. Sempre martedì 29 aprile, ma alle alle 15, all’Hotel Parco dei Principi, si terrà il Forum di dialogo imprenditoriale Italia-Turchia, a cui parteciperà la stessa premier. 🔗ilfogliettone.it

Vertice di governo a Palazzo Chigi su giustizia ed energia con Meloni, Tajani e Salvini - Un vertice di governo sulla giustizia e uno sull'energia sono in programma, a quanto si apprende, oggi a Palazzo Chigi. La prima riunione sulla giustizia, anticipata dal Messaggero, è prevista attorno alle 11, e vi parteciperanno la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il guardasigilli Carlo Nordio e, tra gli altri, il presidente della commissione Affari costituzionali della Camera Nazario Pagano, e quelli delle commissioni giustizia di Camera e Senato, Ciro Maschio e Giulia Bongiorno. 🔗quotidiano.net

Parigi, oggi vertice a 31 dei "volenterosi", sul tavolo la "guerra contro la Russia" ed i peacekeeping, Meloni: "Soldati a Kiev solo con l'Onu" - Il vertice dei "volenterosi" arriva dopo il bilaterale francese tra Macron e Zelensky, nel quale il primo ha promesso ulteriori 2 miliardi di "aiuti" per l'Ucraina Parigi oggi ospiterà il vertice dei cosiddetti "volenterosi". Un vertice a 31 il cui unico obiettivo sarà quello di proseguire la 🔗ilgiornaleditalia.it

