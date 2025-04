Verso un Conclave breve | assenti due cardinali

«Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonchè per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non.

Verso un Conclave breve. Assenti due cardinali, cambia il quorum - AGI - Obbedisco a Francesco. Il cardinale Angelo Becciu, dopo le indiscrezioni di ieri, ha confermato il passo indietro sulla sua partecipazione al Conclave. "Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza": è il testo affidato ai suoi legali. 🔗agi.it

Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: “Il Conclave sarà breve” - L'identikit del nuovo Pontefice: visione universale, centralità del Vangelo e continuatore della missione di Bergoglio L'articolo Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: “Il Conclave sarà breve” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Verso il Conclave, per i cardinali l'attesa del nuovo Papa sarà "breve" - Secondo alcuni cardinali, il Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco potrebbe concludersi rapidamente. L'inizio è fissato per il 7 maggio alle 16.30 nella Cappella Paolina, prima dello spostamento nella Cappella Sistina, dove si terranno fino a quattro votazioni al giorno. Saranno 133 gli elettori, provenienti da 71 Paesi, dopo due defezioni per motivi di salute e il ritiro del cardinale Becciu. 🔗tgcom24.mediaset.it

