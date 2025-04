Verso il Primo maggio Le iniziative per vivere una giornata tra svago riflessione e convivialità

EMPOLESE VALDELSA Fiere, sagre, mercatini e passeggiate. Ma anche momenti di ascolto e raccoglimento. Il Primo maggio nell'Empolese Valdelsa è una mappa di eventi variegati e pensati per tutti. Ecco qualche spunto su come trascorrere la giornata di giovedì. E' libero e gratuito a Empoli l'ingresso a "La braciata" di Serravalle. Grigliata e intrattenimento con magia, musica e teatro. Pranzo, merenda o cena tra i banchi dello street food. senza annoiarsi. I piccini potranno assistere allo spettacolo di magia di Tommago, a movimentare la serata invece sarà il live show de "La Bandaccia" di Castelfiorentino. E' un Primo maggio in musica anche quello organizzato a Cerreto Guidi. Sale e giardino della Villa Medicea si aprono all'"International Jazz Day Unesco 2025". L'appuntamento è alle 16.30, con la visita guidata gratuita in Villa su prenotazione (al 3316335379).

