Verso il Primo Maggio il manager di Poste italiane Giorgio Cervelli nominato Maestro del Lavoro

Meteo Campania, come sarà il tempo verso il ponte del Primo Maggio: le previsioni - Ecco cosa dobbiamo aspettarci per questa domenica 27 aprile e per l’inizio della settimana che porta al ponte del Primo Maggio, secondo le ultime previsioni meteo Campania. Dopo piogge e temporali, uno sprazzo d’estate arriva sull’Italia con l’anticiclone africano, in tempo per il ponte del 1 maggio. Ma prima della svolta, una perturbazione atlantica attraverserà […] 🔗2anews.it

Ventidue, voce ironica e pungente verso il palco del Primo Maggio 2025 - Nel mondo della musica emergente, ci sono artisti che non solo si fanno notare per il talento, ma anche per la visione con cui costruiscono il proprio percorso. Ventidue è una di loro. Cantautrice e pianista con una formazione solida alle spalle – tra conservatorio e St. Louis College of Music – sta vivendo uno dei momenti più importanti della sua carriera: la finalissima del contest Primo Maggio NEXT, che il 22 aprile decreterà tre nomi destinati al grande palco del Concertone del Primo Maggio a Roma. 🔗dailyshowmagazine.com

Concertone Primo Maggio, verso conferma storico trio a conduzione: Noemi ed Ermal Meta con BigMama - (Adnkronos) – Ermal Meta, Noemi e BigMama verso la conferma alla conduzione del Concertone del Primo Maggio. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, a meno di un mese dall'evento, che quest'anno torna nella sua storica location di Piazza San Giovanni a Roma, la macchina organizzativa, guidata dalla direzione artistica di Massimo Bonelli, è già in pieno movimento […] L'articolo Concertone Primo Maggio, verso conferma storico trio a conduzione: Noemi ed Ermal Meta con BigMama proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Concerto Primo Maggio a Roma, Noemi Ermal Meta e BigMama verso la conferma come conduttori - Il Concertone torna nella sua location storica, Piazza San Giovanni a Roma, con la direzione artistica di Massimo Bonelli Il Concertone del Primo Maggio si ... e si va verso la riconferma del ... 🔗informazione.it