Verso il Conclave per i cardinali l' attesa del nuovo Papa sarà breve

cardinali, il Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco potrebbe concludersi rapidamente. L'inizio è fissato per il 7 maggio alle 16.30 nella Cappella Paolina, prima dello spostamento nella Cappella Sistina, dove si terranno fino a quattro votazioni al giorno. Saranno 133 gli elettori, provenienti da 71 Paesi, dopo due defezioni per motivi di salute e il ritiro del cardinale Becciu. A presiedere il Conclave sarà il cardinale Pietro Parolin, tra i Papabili.

Conclave, fumata bianca attesa entro il 10 maggio: la Chiesa corre veloce verso un nuovo Papa - RETROSCENA ESCLUSIVO - Dopo la morte di Francesco, il Vaticano accelera i tempi: fonti interne parlano di un Conclave breve. C'è già l'accordo sul successore? Ora che il tempo di Francesco si è concluso, la Chiesa si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia. Il Papa è morto, e con lui si chiude una stag 🔗ilgiornaleditalia.it

Conclave il 7 maggio, la sfida per il dopo Francesco. Rischio risiko tra i cardinali, Becciu verso un passo indietro - Il prossimo 7 maggio si aprirà nella Cappella Sistina il Conclave che dovrà eleggere il 267° successore di Pietro, in un tempo in cui la Chiesa cattolica si misura con sfide epocali e un mondo in profonda trasformazione. A rendere ancora più complesso lo scenario è anche il caso del cardinale Angelo Becciu, coinvolto nella nota vicenda finanziaria di Sloane Avenue, che – da quanto trapela – avrebbe offerto un passo indietro sulla sua partecipazione al voto, evitando così un potenziale elemento di tensione tra i cardinali elettori. 🔗ilfogliettone.it

I cardinali a Santa Marta verso il Conclave: i liquorini spazzolati dal frigo-bar e il trucco della finta chiamata per non perdere a tennis - L’arcivescovo Pecorari: si parla più tranquillamente a ristorante, lontano da orecchie indiscrete. Tagle «terrorizzato per il video virale in cui canta Imagine di John Lennon in un locale» 🔗xml2.corriere.it

Verso il Conclave, per i cardinali l'attesa del nuovo Papa sarà "breve" - Il 7 maggio i cardinali inizieranno a votare nella Cappella"Sistina. In corsa 133 elettori da 71 Paesi. Parolin tra i nomi più quotati. 🔗msn.com

Congregazione generale dei cardinali: verso il Conclave del 7 maggio - La sesta Congregazione generale dei cardinali si è aperta in Vaticano, un evento che segna un passo cruciale verso il Conclave previsto per il 7 maggio. Questo incontro, caratterizzato da un’atmosfera ... 🔗notizie.it

Conclave, due assenze tra i cardinali: il nuovo Papa si eleggerà con 88 voti - Due cardinali assenti al Conclave: scende il quorum per l'elezione del Papa, serviranno 88 voti. Inizio ufficiale il 7 maggio. 🔗ilfaroonline.it