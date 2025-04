Verona Inter Duda | Prepareremo la sfida con umiltà! Dobbiamo alzare subito la testa…

Verona Inter, Duda: «Prepareremo la sfida con umiltà! Dobbiamo alzare subito la testa.» Le parole del centrocampista del VeronaL'Hellas Verona è determinato a voltare pagina dopo la sconfitta maturata ieri sera nello scontro salvezza contro il Cagliari. Lo ha dichiarato Ondrej Duda attraverso i canali ufficiali del club gialloblù, sottolineando la volontà della squadra di reagire subito. L'occasione per riscattarsi arriverà presto, con la prossima sfida in programma contro l'Inter. Ecco le parole del centrocampista slovaccoLE PAROLE- «Da domani (oggi, ndr) inizieremo a lavorare con umiltà per preparare la gara con l'Inter. Questa sconfitta fa male, ma ora Dobbiamo alzare la testa perché mancano quattro partite. Ci è mancata qualità in attacco, abbiamo creato poco. E' il momento di fare squadra, pensiamo solo a lavorare»

