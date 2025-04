Venti milioni all’anno | Vlahovic firma subito

Vlahovic. Tudor o no, il destino del centravanti serbo è segnato da tempo. Il divorzio è inevitabile, considerato che non esistono i margini per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026.Giuntoli lavora da tempo, più o meno da quando è approdato alla Continassa, per liberarsi del maxi ingaggio del bomber serbo: 10 milioni netti quest’anno e 12 qualora venisse rispettato l’ultimo anno dell’accordo. Un gran regalo dell’ex dirigenza.Sogno BarcellonaIl classe 2000 punta a trasferirsi in un club di pari livello, se non superiore. Lo scriviamo da mesi, il sogno è il Barcellona che si sta muovendo per il post Lewandowski. Ma anche solo per un vice del polacco che ad agosto spegnerà 37 candeline. Leggi su Sportface.it Novità clamorose sul futuro del centravanti serbo il cui futuro sarà sicuramente lontano dalla JuventusNon sarà alla Juventus il futuro di Dusan. Tudor o no, il destino del centravanti serbo è segnato da tempo. Il divorzio è inevitabile, considerato che non esistono i margini per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026.Giuntoli lavora da tempo, più o meno da quando è approdato alla Continassa, per liberarsi del maxi ingaggio del bomber serbo: 10netti quest’anno e 12 qualora venisse rispettato l’ultimo anno dell’accordo. Un gran regalo dell’ex dirigenza.Sogno BarcellonaIl classe 2000 punta a trasferirsi in un club di pari livello, se non superiore. Lo scriviamo da mesi, il sogno è il Barcellona che si sta muovendo per il post Lewandowski. Ma anche solo per un vice del polacco che ad agosto spegnerà 37 candeline.

Clamoroso Vlahovic, pioggia di milioni per convincerlo: arriva la decisione che inguaia la Juve - Vlahovic e la Juventus si separeranno al termine della stagione. Offerte monstre per il bomber: arrivata la decisione del 25enne serbo. E’ tornato a sorridere e ad essere decisivo Dusan Vlahovic, autore della rete che domenica sera ha consentito alla Juventus di battere il Cagliari in trasferta e salire così al quarto posto a +2 dalla Lazio quinta. Il futuro del 25enne serbo, riproposto dal primo minuto da Thiago Motta dopo alcune settimane trascorse in panchina, resta però un rebus. 🔗tvplay.it

Altro che Vlahovic, parte l’asta per il bomber: affare da 62 milioni - L’attaccante serbo è stato quasi dimenticato, c’è un nuovo nome sui taccuini: i dettagli. Sempre più complesso ed incerto i futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo classe 2000 è arrivato alla Juventus nel 2022, e se da un lato sembrava destinato a prendersi la scena europea diventando un pilastro della rosa bianconera, dall’altro le sue prestazioni lo stanno portando sempre più ai margini del progetto di Thiago Motta. 🔗tvplay.it

Vlahovic-Inter, annuncio clamoroso: “Affare da 30 milioni” - Per via del contratto a salire siglato con la Juve dopo aver lasciato la Fiorentina, Vlahovic da quest’anno guadagna ben 12 milioni netti a stagione. Una cifra spropositata che più volte la dirigenza ... 🔗passioneinter.com

Vlahovic è ai titoli di coda? Purtroppo non vale 23 milioni lordi annui - Dusan Vlahovic è stato pagato più per il potenziale che aveva espresso che non per quello che era realmente. Purtroppo, dopo tre anni e mezzo di contratto, la sua avventura ... 🔗tuttojuve.com

Kolo e Vlahovic flop: ogni gol nel 2025 costa 1,7 milioni - Sette reti quest’anno per i due, che costano 12 milioni. Dusan ko al Tardini: salterà il Monza e anche il Bologna è in dubbio ... 🔗gazzetta.it