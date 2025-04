Venezia furto nella sede degli studenti universitari | denunciato un uomo ritrovati pc e fondo cassa

denunciato a Venezia per furto presso la sede dell'UDU, sottratti fondi e pc. Indagini in corso. 🔗 Notizie.virgilio.it - Venezia, furto nella sede degli studenti universitari: denunciato un uomo, ritrovati pc e fondo cassa Un presunto ladro è statoperpresso ladell'UDU, sottratti fondi e pc. Indagini in corso. 🔗 Notizie.virgilio.it

Denunciato un giovane per il furto alla sede Udu di Venezia - La Polizia di Venezia ha denunciato un giovane di 29 anni quale presunto autore del furto consumato nella notte del 15 aprile scorso presso la sede dell'Unione degli Studenti Universitari, nel sestier ... 🔗ansa.it

Venezia, furto nella sede degli studenti universitari: denunciato un uomo, ritrovati pc e fondo cassa - Un presunto ladro è stato denunciato a Venezia per furto presso la sede dell'UDU, sottratti fondi e pc. Indagini in corso. 🔗virgilio.it

Scasso e furto alla sede studentesca: quarto episodio in poche settimane - È successo durante la notte in campo Saffa a Venezia, nello spazio gestito da Udu e Rete studenti medi. «Un nuovo colpo doloroso. Non ci fermiamo, ma servono le telecamere» ... 🔗veneziatoday.it