gelati non sono un bene essenziale per la difesa e per questo l’Iva va applicata. Lo ha stabilito la Cassazione chiamata a decidere sul caso della società “Gnam Gnam” che fornisce dolci alla Caserma Ederle (Vicenza), sede dello United States Army Africa.È il 2013 quando la Guardia di Finanza contesta alla società il mancato pagamento dell’Iva. All’epoca dei fatti, furono emessi, da parte dell’Agenzia delle Entrate, ben quattro avvisi di accertamento nei confronti della società, e a due soci venne contestata “l’indebita applicazione del regime di non imponibilità dell’Iva” per la vendita dei dolciumi dal 2008 al 2011. Secondo la società infatti, i gelati potevano essere esentati dal pagamento dell’imposta perché rientravano tra le spese di difesa, garantendo “il benessere psico fisico della truppa nell’ambito del proprio ruolo istituzionale“. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Vendevano gelati alla base Usa senza applicare l’Iva. Cassazione: “Non sono spese per la difesa, l’imposta va pagata” nonun bene essenziale per lae per questova applicata. Lo ha stabilito lachiamata a decidere sul caso della società “Gnam Gnam” che fornisce dolciCaserma Ederle (Vicenza), sede dello United States Army Africa.È il 2013 quando la Guardia di Finanza contestasocietà il mancato pagamento del. All’epoca dei fatti, furono emessi, da parte dell’Agenzia delle Entrate, ben quattro avvisi di accertamento nei confronti della società, e a due soci venne contestata “l’indebita applicazione del regime di non imponibilità del” per la vendita dei dolciumi dal 2008 al 2011. Secondo la società infatti, ipotevano essere esentati dal pagamento delperché rientravano tra ledi, garantendo “il benessere psico fisico della truppa nell’ambito del proprio ruolo istituzionale“. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

