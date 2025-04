Veleni e sospetti alla vigilia del Conclave

sospetti su presunti complotti. Il clima pre-Conclave si fa teso: tra cardinali bocche cucite e voci sullo stato di salute di figure chiave come Parolin e Sarah, si moltiplicano le indiscrezioni. A contribuire all'atmosfera di diffidenza è anche il sito "The College of Cardinals Report", che pubblica profili dettagliati di oltre 40 porporati. La CNN e media francesi riportano l'esistenza di dossier milionari finanziati da gruppi americani per influenzare l'elezione del nuovo Papa. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Veleni e sospetti alla vigilia del Conclave Il ritiro del cardinale Becciu, coinvolto nello scandalo del palazzo di Londra ma deciso a ribadire la propria innocenza, contribuisce a calmare le acque ma solleva nuovi

Cosa riportano altre fonti

Dossier, veleni e la difficile rinuncia di Becciu. Cerno: “Il Tempo vi racconta il Conclave alla Dan Brown” - Nuvole nere su Roma e sulla cupola di San Pietro. Dopo i funerali di Francesco è il tempo di dossier e veleni. “È uno dei Conclavi più simili a un romanzo di Dan Brown - dichiara il direttore Tommaso Cerno - Protagonista il cardinale Angelo Becciu passato da essere uno degli uomini di fiducia di Papa Francesco ad essere arginato. Secondo alcuni documenti, di cui non si conosce fino in fondo l'autenticità, Becciu è stato escluso dal Conclave”. 🔗iltempo.it

Conclave, faide e veleni in Vaticano: cardinali mai così divisi tra progressisti e conservatori. Il risiko delle candidature - Non solo il caso Becciu. C?è anche il caso dei cosiddetti ?cardinali abusivi?. E poi, c?è tutto un sottobosco che si muove, come sempre, per bruciare candidati o... 🔗ilmessaggero.it

Card. Ruini: “Il conclave restituisca la Chiesa ai cattolici” - “Servirà un Papa buono, che sia profondamente credente, dotato di attitudine nelle questioni di governo, capace di affrontare una fase internazionale delicatissima e molto pericolosa. E servirà un Papa caritatevole. Caritatevole anche nella gestione della Chiesa”. Lo dice al Corriere della Sera il cardinale Camillo Ruini. “I funerali hanno dato l’impressione che si sia risolto... 🔗imolaoggi.it

Su questo argomento da altre fonti

La premier fuori dalla foto più importante: i sospetti sul ruolo di Parigi - Padrona di casa, non compare nello storico scatto dei quattro leader: l’incrocio con il francese senza nemmeno guardarsi ... 🔗repubblica.it

Sospetti, menzogne e voci di Wikipedia modificate: quel piano dell’estrema destra cattolica Usa per orientare il Conclave con le fake news - CITTÀ DEL VATICANO - Di per sé, in otto secoli di Conclavi propriamente detti, non sarebbe una novità. L’ultima volta era accaduto il 2 agosto 1903, il secondo giorno del Conclave ... 🔗corriere.it

Conclave, faide e veleni in Vaticano: cardinali mai così divisi tra progressisti e conservatori. Il risiko delle candidature - Perché da sempre il conclave è anche un gioco dialettico ... Intorno a questi due grandi dibattiti, si aggiungono piccoli veleni in dettagli che fanno la differenza. Come il cardinale di ... 🔗ilmessaggero.it