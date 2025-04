Vega-C torna a volare per il lancio del satellite Biomass dell' ESA

Vega C con a bordo il satellite per l'osservazione della Terra Biomass dell'ESA. Scopo della missione studiare stato ed evoluzione delle nostre foreste. 🔗 Dday.it - Vega-C torna a volare per il lancio del satellite Biomass dell'ESA Decollerà alle 11.15 dalla Guyana Francese il razzoC con a bordo ilper l'osservazionea Terra'ESA. Scopoa missione studiare stato ed evoluzionee nostre foreste. 🔗 Dday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Andrea Dallavalle torna a volare dopo 4 anni! Triplo magico: fa meglio di Diaz ed è secondo al mondo - Andrea Dallavalle si è reso protagonista di una delle migliori prestazioni della seconda giornata ai Campionati Italiani Indoor di atletica, riuscendo a risplendere sulla pedana del salto triplo al PalaCasali di Ancona. L’azzurro si è lasciato alle spalle i diversi problemi fisici che lo hanno attanagliato nelle ultime stagioni e con un magistrale guizzo si è meritato i riflettori nel capoluogo marchigiano, spingendosi fino a 17. 🔗oasport.it

Il falconiere Bernabé torna a far volare Olympia: lo show per la squadra di Criscitiello non va come sperato - Ad un mese dal licenziamento della Lazio per aver diffuso foto e video dell'intervento di protesi peniena cui si era appena sottoposto, il falconiere Juan Bernabé è tornato a far volare l'aquila Olympia prima di una partita di calcio: il giornalista Michele Criscitiello lo ha ingaggiato per uno show prima del match casalingo della Folgore Caratese di cui è proprietario, ma lo spettacolo non è andato esattamente come ci si aspettava. 🔗fanpage.it

Disordini in Lecce-Roma, torna libero il tifoso accusato del lancio di una pietra - LECCE – Arresto convalidato, ma anche immediata liberazione per Alex De Franceschi, il 32enne di Magliano (frazione di Carmiano) arrestato ieri, in flagranza differita, per i disordini avvenuti sabato scorso nei pressi dello stadio “Via del Mare”, in occasione della gara interna del Lecce con la... 🔗lecceprima.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Vega-C torna a volare per il lancio del satellite Biomass dell'ESA; Vega-C torna a volare: portato in orbita Sentinel-1C; Il razzo Vega-C torna a volare: successo per il lancio europeo di Sentinel-1C; ESA ha lanciato il satellite Sentinel-1C grazie al razzo spaziale Vega C, che torna a volare. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Esa: con Arianspace commissione inchiesta indipendente su fallimento lancio Vega-C - Lo comunica in una nota l'Esa, spiegando che il veicolo di lancio Vega-C (Avio) e' decollato come previsto il 20 dicembre alle 22:47 ora locale nella Guyana francese (03:47 CET/02:47 GMT ... 🔗ilsole24ore.com