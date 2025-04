Vega-C e la missione Biomass così l’Italia rafforza il suo ruolo nello spazio

In uno scenario globale dove lo spazio si configura sempre più come dominio critico per la sovranità tecnologica, l'ultimo lancio del razzo Vega-C rappresenta un segnale tangibile della capacità europea — e italiana — di presidiare segmenti strategici della filiera aerospaziale. L'Europa, da sempre all'avanguardia nella ricerca scientifica e nello sviluppo di tecnologie avanzate, ha compreso l'importanza di una sovranità spaziale che non dipenda da attori extraeuropei. L'accesso autonomo all'orbita bassa, infatti, è oggi una componente essenziale della resilienza continentale, soprattutto alla luce delle crescenti sfide ambientali, delle minacce ibride e della crescente militarizzazione dello spazio. Garantire la capacità di lanciare e posizionare satelliti con sicurezza e precisione rappresenta un vantaggio strategico in un'epoca in cui lo spazio è considerato un'infrastruttura critica per la comunicazione, la sicurezza nazionale e la gestione delle risorse planetarie.

Lancio del razzo Vega C con Biomass: missione europea per studiare le foreste tropicali - Partito in perfetto orario, alle 11:15 e 52 secondi ora italiana, il razzo Vega C con a bordo Biomass, la nuova innovativa missione europea per analizzare le foreste tropicali in 3D. Il razzo ha disegnato un arco nel cielo sopra il Centro spaziale europeo di Kourou, in Guyana Francese, rischiarato dalle prime luci dell'alba per portare il suo carico in un'orbita a 666 chilometri d'altezza da cui per 5 anni lavorerà per quantificare con un dettaglio senza precedenti il reale contributo delle foreste nel ciclo globale del carbonio, un dato fondamentale per prevedere l'evoluzione del ... 🔗quotidiano.net

