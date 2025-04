“Vattene da casa voglio stare una serata con gli amici” 23enne picchia la madre nel Casertano

23enne a Gricignano d'Aversa (Caserta): ha picchiato la madre perché si era rifiutata di lasciare casa per fargli trascorrere una serata con gli amici. 🔗 I carabinieri hanno arrestato una Gricignano d'Aversa (Caserta): hato laperché si era rifiutata di lasciareper fargli trascorrere unacon gli amici. 🔗 Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Compra casa in Italia per fuggire dalla California: “Non voglio stare vicino a un McDonald’s o Starbucks” - L'ex insegnante universitario statunitense ha acquistato la casa dei suoi sogni nel centro storico di Nardò, in Salento: "Mi ricorda la California del Sud degli anni 60. La Dolce Vita qui è autentica".Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Far pagare l’affitto ai figli per stare a casa coi genitori? È sbagliato e li prepara al fallimento”: dibattito infuocato sul forum Mumsnet dedicato alle famiglie - “Ma perché fate pagare l’affitto ai vostri figli se abitano ancora nella vostra casa?“. Una mamma pone la questione con un post sul forum Mumsnet per i genitori del Regno Unito. “Una mia amica mi ha raccontato che fa pagare un affitto mensile alla figlia di 17 anni – ha affermato la donna -. Io le ho detto che lo trovavo strano, ma lei mi ha risposto che i suoi genitori hanno fatto lo stesso con lei“. 🔗ilfattoquotidiano.it

Licia Colò a Fanpage.it: “Potrò anche perdere la mia battaglia ma io voglio stare dalla parte giusta” - Cosa significa raccontare la bellezza della Natura in un Pianeta seriamente minacciato dalla crisi climatica? Licia Colò, divulgatrice tv da anni impegnata nel raccontare i luoghi più affascinanti della Terra, ha commentato a Fanpage.it la sua opinione su come stiamo affrontando il problema, dalle ultime dichiarazioni di Trump al dibattito sulle azioni degli attivisti climatici: "La Terra è malata, non possiamo far finta di non vedere"Continua a leggere 🔗fanpage.it