Vasco Rossi prime anticipazioni della scaletta per due concerti a Torino | 30 brani li lega la vita

Vasco Rossi sta per tornare a Torino con 2 attesissime date del suo Vasco Live 2025 allo Stadio Olimpico. Al suo ultimo concerto torinese, il 30 giugno 2022, proprio allo Stadio Olimpico "Grande Torino", assistettero 40.000 spettatori e Don Ciotti salì sul. 🔗 Torinotoday.it - Vasco Rossi, prime anticipazioni della scaletta per due concerti a Torino: "30 brani, li lega la vita" Sabato 31 maggio e domenica 1° giugno.sta per tornare acon 2 attesissime date del suoLive 2025 allo Stadio Olimpico. Al suo ultimo concerto torinese, il 30 giugno 2022, proprio allo Stadio Olimpico "Grande", assistettero 40.000 spettatori e Don Ciotti salì sul. 🔗 Torinotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Sanremo 2025, Olly: “Dopo la vittoria ho chiamato mio papà, ma era fuori col cane per fargli fare pipì. I complimenti di Vasco Rossi mi hanno fatto balzare dalla sedia” - Il vincitore del 75esimo Festival di Sanremo, Olly con “Balorda Nostalgia”, ha subito commentato l’endorsement di Vasco Rossi nei suoi confronti sui social. “Vedere le storie di Vasco (l’idolo da sempre del cantante, ndr) mi ha fatto saltare dalla sedia. Nel momento in cui sono stato annunciato vincitore sono sembrato scioccato, ma quando ho emozioni forti ho la faccia della ‘parà e non si capisce cosa sto provando. 🔗ilfattoquotidiano.it

Olly e i complimenti di Vasco Rossi per la vittoria di Sanremo: «Mi hanno fatto saltare in aria. Non me l’aspettavo» – Il video - Komplimentolly. Così, con un gioco di parole, sono arrivati gli elogi di Vasco Rossi a Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025. Un paio di storie su Instagram dai toni entusiasti quelle del komandante che hanno fatto emozionare il cantautore ventitreenne. «Le storie di Vasco mi hanno fatto saltare dalla sedia. Forse si è visto dalla faccia paralizzata che avevo. Quando ho visto i KOMplimenti non ci potevo credere», ha commentato Olly con commozione nella conferenza stampa dopo la finale della kermesse musicale. 🔗open.online

Vasco Rossi, il documentario sui live a San Siro in arrivo in digitale e DVD - Vasco Live Milano San Siro è il documentario che ripercorre i sette concerti sold out nella scala del calcio di Vasco Rossi, in arrivo in digitale e in formato fisico Milano Stadio Sansiro: 7, 8, 11, 12, 15, 19, 20 giugno 2024. 7 concerti già passati alla Storia, 7 volte Sansiro, la più lunga residency alla scala del rock, 400.000 i biglietti venduti. Vasco Live Milano San Siro è la testimonianza visiva e musicale dell’impresa record compiuta dal Komandate e uscirà venerdì 7 marzo sulle piattaforme digitali e in formato fisico. 🔗.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Vasco Rossi, prime anticipazioni della scaletta per due concerti a Torino: 30 brani, li lega la vita; Vasco, al via le prove del tour: le anticipazioni sulla scaletta; Vasco Rossi - I magnifici 7, stasera in tv: anticipazioni, ospiti e scaletta del docufilm; Sale la febbre da scaletta: le prime anticipazioni. 🔗Cosa riportano altre fonti

Vasco, al via le prove del tour: le anticipazioni sulla scaletta - "Abbiamo rotto... il ghiaccio": lo scrive Vasco Rossi su Instagram, condividendo con i suoi 2,3 milioni di follower le prime immagini delle prove del "Vasco Live 2025", che partirà il 27 maggio, tra u ... 🔗rockol.it

Vasco Rossi: ecco la band del tour 2025 - Squadra che vince non si cambia. La band che accompagnerà Vasco Rossi nei concerti del "Vasco Live 2025", il nuovo tour del rocker di Zocca in programma per quest'estate, è la stessa dello scorso anno ... 🔗rockol.it

Vasco Rossi: "Oggi al potere c’è l’ignoranza. Ma la resistenza ai soprusi è sacrosanta" - Viviamo davvero un periodo molto buio". Lo dice in una lunga intervista a La Stampa Vasco Rossi, il rocker di Zocca che il 31 maggio a Torino, aprirà il suo tour già sold out da un anno. 🔗huffingtonpost.it