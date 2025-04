Vanno ad arrestare il dirimpettaio ma scoprono la droga in casa sua | operaio in manette

Frosinonetoday.it - Vanno ad arrestare il dirimpettaio ma scoprono la droga in casa sua: operaio in manette Nuovo arresto a Cassino per il giovane accusato di uno degli attentati che, nell’estate 2023, avevano gettato la città nel terrore. Dopo una prima scarcerazione, la Procura della Repubblica ha impugnato il provvedimento ottenendo la revoca della libertà alla Corte di Cassazione. Ieri mattina gli. 🔗 Frosinonetoday.it

