Vancouver in lutto dopo l’auto sulla folla che ha ucciso 11 persone

Vancouver in lutto dopo l'auto sulla folla che ha ucciso 11 persone - Vancouver, 28 apr. (askanews) - Vancouver in lutto dopo la strage durante una festa tradizionale della comunità filippina, quando un'auto è piombata sulla folla uccidendo 11 persone. I feriti sono decine. Alla guida dell'auto, un suv, un 30enne con problemi di salute mentale, secondo quanto riferito dalla polizia, che dunque esclude la pista terroristica per una tragedia avvenuta proprio nell'ultima domenica di campagna elettorale prima delle elezioni. 🔗quotidiano.net

