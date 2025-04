Valtellina Wine Trail che passione Gara per uno dei 3 600 pettorali in attesa della regina delle corse

pettorali saranno 3.600, cento in più della scorsa edizione, ma il consiglio è di non perdere tempo. Alle 9 di giovedì 1° maggio si aprono le iscrizioni della Valtellina Wine Trail e, considerata la velocità con cui ogni anno vanno a ruba i pettorali, è indispensabile stare con smartphone o computer a portata di mano per collegarsi al portale www.ValtellinaWineTrail.com e assicurarsene uno per la manifestazione regina dell’autunno del Trail, in programma l’8 novembre. Invariate le opzioni e le distanze: Sassella Trail da 13 km, con partenza da Castione Andevenno, per cui sono disponibili 1.300 pettorali, gli stessi riservati alla Half Marathon da 21 km, con start a Chiuro. Per la Gara clou da 42 km, invece, i posti sono 1.000 con avvio da piazza Cavour, a Tirano. Tre partenze diverse per un unico traguardo in piazza Garibaldi a Sondrio, cuore pulsante di una festa dello sport che si unisce all’enogastronomia, alla solidarietà e all’inclusione. Ilgiorno.it - Valtellina Wine Trail, che passione. Gara per uno dei 3.600 pettorali in attesa della regina delle corse Leggi su Ilgiorno.it Quest’anno isaranno 3.600, cento in piùscorsa edizione, ma il consiglio è di non perdere tempo. Alle 9 di giovedì 1° maggio si aprono le iscrizionie, considerata la velocità con cui ogni anno vanno a ruba i, è indispensabile stare con smartphone o computer a portata di mano per collegarsi al portale www..com e assicurarsene uno per la manifestazionedell’autunno del, in programma l’8 novembre. Invariate le opzioni e le distanze: Sassellada 13 km, con partenza da Castione Andevenno, per cui sono disponibili 1.300, gli stessi riservati alla Half Marathon da 21 km, con start a Chiuro. Per laclou da 42 km, invece, i posti sono 1.000 con avvio da piazza Cavour, a Tirano. Tre partenze diverse per un unico traguardo in piazza Garibaldi a Sondrio, cuore pulsante di una festa dello sport che si unisce all’enogastronomia, alla solidarietà e all’inclusione.

