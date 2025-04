Valtellina Bricks compie dieci anni | a Chiuro una tre giorni dedicata ai mattoncini Lego

dieci anni l’associazione Valtellina Bricks darà vita ad un evento dedicato ai Lego, da venerdì prossimo, per tutto il week-end a seguire fino alla domenica, presso La Colonia del comune di Chiuro, messa a disposizione dalla Pro Loco del paese. L’evento è organizzato da A.S.C. 🔗 Sondriotoday.it - Valtellina Bricks compie dieci anni: a Chiuro una tre giorni dedicata ai mattoncini Lego Per festeggiare il’associazionedarà vita ad un evento dedicato ai, da venerdì prossimo, per tutto il week-end a seguire fino alla domenica, presso La Colonia del comune di, messa a disposizione dalla Pro Loco del paese. L’evento è organizzato da A.S.C. 🔗 Sondriotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Sacred Noise compie dieci anni: si inizia con i Lolo - Primo concerto del 2025 per la rassegna musicale Sacred Noise organizzata sempre in luoghi di importanza storico-culturale di Perugia e non solo. Per il nuovo concerto si torna infatti, e per la seconda volta, al Teatro Mengoni di Magione dove era andato già in scena nel 2022 il live di Idris... 🔗perugiatoday.it

Bloodborne compie dieci anni, ma i fan sono delusi per l’assenza di una remaster o remake - Bloodborne compie dieci anni, ma i fan sono molto delusi. Il capolavoro di FromSoftware, uscito tra il 24 e il 27 marzo 2015 a seconda del territorio, rimane ancora oggi un pilastro dell’era PlayStation 4. Tuttavia, nonostante le numerose richieste di una remaster o di un sequel, Sony non ha mai aggiornato il gioco, nemmeno con una patch per migliorare il framerate. Questa assenza di novità lascia un senso di amarezza nella community, che continua a sperare in un ritorno del titolo in una forma rinnovata. 🔗game-experience.it

Il Kursaal "compie" dieci anni di chiusura, Poli: «Un triste anniversario, serve una svolta» - «Dieci anni di chiusura, dieci anni di stallo: è un triste anniversario». Walter Poli, presidente di Federalberghi Terme Abano e Montegrotto, torna sul tema dell’ex Kursaal, di cui quest’anno ricorre il decennale del fallimento della società che lo gestiva, un passaggio che nel dicembre 2015 ha... 🔗padovaoggi.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Valtellina Bricks compie dieci anni: a Chiuro una tre giorni dedicata ai mattoncini Lego; Piateda, arriva il Torneo dei costruttori con Valtellina Bricks. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media