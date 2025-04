Valorizzazione beni sequestrati e confiscati | siglato accordo tra tribunale procura e Anbsc

siglato l’accordo tra tribunale, procura di Reggio Calabria e Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati.Un protocollo per valorizzare al meglio i beni che vengono sequestrati e confiscatinel distretto di Reggio Calabria, anche per una loro assegnazione immediata perfinalità. 🔗 Reggiotoday.it - Valorizzazione beni sequestrati e confiscati: siglato accordo tra tribunale, procura e Anbsc l’tradi Reggio Calabria e Agenzia nazionale per i.Un protocollo per valorizzare al meglio iche vengononel distretto di Reggio Calabria, anche per una loro assegnazione immediata perfinalità. 🔗 Reggiotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Due milioni per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie: il sostegno di Fondazione con il Sud agli enti di Terzo settore - La Fondazione Con il Sud promuove, a partire da quest’anno e per tutto il triennio 2025 -2027, una nuova modalità di sostegno a interventi per la valorizzazione di beni confiscati alle mafie in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. E’ infatti disponibile sul sito della... 🔗foggiatoday.it

Sequestrati beni per tre milioni di euro all’ultimo autista di Matteo Messina Denaro - Un patrimonio di oltre tre milioni di euro, tra conti bancari e immobili, è stato confiscato a Giovanni Luppino, noto per essere stato l’ultimo autista di Matteo Messina Denaro. Il provvedimento, eseguito dai finanzieri del comando provinciale di Palermo su disposizione del Tribunale di Trapani , arriva a seguito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia. 🔗ilfattoquotidiano.it

Riutilizzare i beni confiscati alle mafie, dalla Regione un bando per progetti: stanziati 11 milioni - La Regione ha presentato “Puglia Beni Comuni”, l’Avviso pubblico sul riutilizzo sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Attraverso una dotazione finanziaria di 11 milioni di euro stanziati dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessora Viviana Matrangola, il bando... 🔗baritoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Valorizzazione dei beni in sequestro e confisca: siglato l’accordo tra Tribunale di Reggio Calabria, Procura di Reggio Calabria e A.N.B.S.C.; Accordo tra Anbsc, Mimit e Cnel per la valorizzazione delle imprese confiscate alla criminalità organizzata; Nuova iniziativa Beni Confiscati; Riutilizzo beni confiscati, ecco il finanziamento pubblico a favore dei Comuni. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Valorizzazione di beni sequestrati e confiscati: accordo tra Tribunale di Reggio Calabria, Procura e A.N.B.S.C. - Valorizzazione di beni sequestrati e confiscati: accordo tra Tribunale di Reggio Calabria, Procura e A.N.B.S.C. 🔗strettoweb.com

Reggio, siglato l’accordo tra Tribunale, Procura e A.N.B.S.C. - Siglato l’accordo tra Tribunale di Reggio Calabria, Procura di Reggio Calabria e A.N.B.S.C. Un Protocollo per valorizzare al meglio i beni che vengono sequestrati e confiscati nel Distretto di Reggio ... 🔗reggiotv.it

Beni confiscati alla criminalità, bisogna accelerare per la gestione - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com