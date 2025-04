Vallescrivia studenti a lezione di soccorsi in zone impervie

Vallescrivia hanno preso parte a Ronco Scrivia nell’area Pertini a un evento teorico e pratico di soccorso in ambiente impervio. Gli studenti nella prima fase della giornata hanno incontrato il soccorso. 🔗 Genovatoday.it - Vallescrivia, studenti a lezione di soccorsi in zone impervie Martedì 29 aprile 2025 oltre ottanta ragazzi di 17 e 18 anni dell’istituto omnicomprensivohanno preso parte a Ronco Scrivia nell’area Pertini a un evento teorico e pratico di soccorso in ambiente impervio. Glinella prima fase della giornata hanno incontrato il soccorso. 🔗 Genovatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Vallescrivia, studenti a lezione di soccorsi in zone impervie - Martedì 29 aprile 2025 oltre ottanta ragazzi di 17 e 18 anni dell’istituto omnicomprensivo Vallescrivia hanno preso parte a Ronco Scrivia nell’area Pertini a un evento teorico e pratico di soccorso in ambiente impervio. Gli studenti nella prima fase della giornata hanno incontrato il soccorso... 🔗genovatoday.it

Vallescrivia, studenti a lezione di soccorsi in zone impervie - Martedì 29 aprile 2025 oltre ottanta ragazzi di 17 e 18 anni dell’istituto omnicomprensivo Vallescrivia hanno preso parte a Ronco Scrivia nell’area Pertini a un evento teorico e pratico di soccorso in ambiente impervio. Gli studenti nella prima fase della giornata hanno incontrato il soccorso... 🔗genovatoday.it

4 mesi dalla scomparsa di Sofia, studenti del Maior a lezione di sicurezza stradale e dunque di "Rispetto per la vita" - A quattro mesi dalla morte di Sofia Di Dalmazi, la 15enne investita su via Falcone e Borsellino il 3 dicembre scorso, il liceo Maior di Pescara, presieduto da Federica Chiavaroli, organizza un evento per ricordarla, questa volta incentrato sulla sicurezza stradale, “affinché i più giovani... 🔗ilpescara.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vallescrivia, studenti a lezione di soccorsi in zone impervie; Al via la settimana della rianimazione cardiopolmonare: oltre 600 studenti a lezione di primo soccorso; Vallescrivia studenti a lezione di soccorsi in zone impervie. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Vallescrivia, studenti a lezione di soccorsi in zone impervie - Martedì 29 aprile 2025 oltre ottanta ragazzi di 17 e 18 anni dell’istituto omnicomprensivo Vallescrivia hanno preso parte a Ronco Scrivia nell’area Pertini a un evento teorico e pratico di soccorso in ... 🔗genovatoday.it

Livorno, oltre mille studenti a lezione di primo soccorso - Livorno, 10 aprile 2025 – Sono stati circa 1.100 gli studenti e le studentesse degli ... precocemente un arresto cardiaco, attivare i soccorsi e mettere in atto le prime manovre rianimatorie. 🔗msn.com