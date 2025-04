Valerio Lundini con Elijah Wood è solo il primo punto divertente e insieme altissimo di Faccende Complicate 2

Faccende Complicate 2, Valerio Lundini non si smentisce, mescolando surrealismo e ironia, ma soprattutto ribaltando le premesse con cui inizia ogni suo reportage, qualunque sia l'argomento in questione. Un episodio è particolarmente sorprendente: quello che lo vede protagonista di un'intervista con Elijah Wood, l'attore famoso per il suo ruolo di Frodo in Il Signore degli Anelli, in una puntata dal titolo Cos'è la destra, cos'è la sinistra, cos'è il centro. Durante l'incontro, Lundini non ha potuto fare a meno di sollevare una questione tanto spinosa quanto assurda: Il Signore degli Anelli come saga di riferimento per alcuni esponenti della destra italiana. Un fenomeno quasi interamente italiano, con l'identificazione dell’Europa con la Terra di mezzo. Ricordate quando Giorgia Meloni, nel 2023, caldeggiò il Ministero della Cultura per dedicare a Tolkien una grande mostra alla Galleria Nazionale di Roma? Ecco. 🔗 Gqitalia.it - Valerio Lundini con Elijah Wood è solo il primo punto divertente e insieme altissimo di Faccende Complicate 2 Nel suo ritorno su Raiplay con2,non si smentisce, mescolando surrealismo e ironia, ma soprattutto ribaltando le premesse con cui inizia ogni suo reportage, qualunque sia l'argomento in questione. Un episodio è particolarmente sorprendente: quello che lo vede protagonista di un'intervista con, l'attore famoso per il suo ruolo di Frodo in Il Signore degli Anelli, in una puntata dal titolo Cos'è la destra, cos'è la sinistra, cos'è il centro. Durante l'incontro,non ha potuto fare a meno di sollevare una questione tanto spinosa quanto assurda: Il Signore degli Anelli come saga di riferimento per alcuni esponenti della destra italiana. Un fenomeno quasi interamente italiano, con l'identificazione dell’Europa con la Terra di mezzo. Ricordate quando Giorgia Meloni, nel 2023, caldeggiò il Ministero della Cultura per dedicare a Tolkien una grande mostra alla Galleria Nazionale di Roma? Ecco. 🔗 Gqitalia.it

Torna su Raiplay dal 10 aprile e dal 12 al 23 maggio, su Rai3 alle 20.15.con dieci nuove puntate "Faccende complicate". Nei nuovi episodi, Valerio Lundini affronta temi importanti come il bullismo, la politica e l'inclusione. Non mancano personaggi noti come il sindaco di Roma Gualtieri ma anche Elijah Wood, interprete di Frodo nella trilogia de "Il Signore degli Anelli".

Cos'è la Destra? Cos'è la Sinistra? Ma anche cos'è il Centro? A questi tre interrogativi, i primi due copyright musicali del noto brano satirico di Giorgio Gaber,...

