Valentino Rossi ancora in MotoGP | Impressionante

Valentino Rossi in MotoGP, un legame che resta saldo nonostante tutto: riecco il Dottore, "è Impressionante"

C'è un Marc Marquez che sembra destinato a tornare a vincere, un Pecco Bagnaia che fatica ma non molla la presa e poi le giovani leve. Dal leader mondiale Alex Marquez a Pedro Acosta, senza dimenticare il campione del mondo Jorge Martin, attualmente fermo per infortunio.

Di personaggio la MotoGP ne offre in quantità, ma nessuno come Valentino Rossi. Il nove volte campione iridato resta un punto di riferimento per il motociclismo e si parla di lui quasi come se il ritiro non fosse mai avvenuto. Da qualche anno si è dedicato all'automobilismo, con il Wec a cui partecipa con la BMW, ma le moto restano al sua vita e la MotoGP continua a considerarlo uno di loro.

Difficile possa andare diversamente per chi ha scritto la storia di questo sport, fino ad entrare nella leggenda.

