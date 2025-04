Valentina è stata liberata | Sono molto stanca grazie a tutti per l’aiuto

stata rilasciata ieri pomeriggio Valentina Cirelli. Dopo giornate di paura e ansia l’imprenditrice e attivista lericina è uscita dal carcere in Guinea Bissau. "Sono libera e molto stanca ma sto bene". Sono le prime parole che ha voluto condividere con tutti gli amici che stanno trepidando da giorni e si Sono mobilitati lanciando appelli e una petizione per chiedere il suo rilascio. "Sono stati dieci giorni e notti che sembravano mesi – ha continuato Valentina – è stato molto difficile per le condizioni ma la cosa più difficile è stata essere rinchiusa e sapere di essere innocente. Voglio ringraziare tutti per il sostengo e grazie alla console che ha spostato le montagne per visitarmi. Non mi Sono mai sentita sola grazie alle preghiere e agli auguri. Adesso voglio soltanto riposare".Il magistrato ha emesso l’ordine di scarcerazione dopo le interlocuzioni avute nei giorni scorsi con la Farnesina e il consolato italiano. Lanazione.it - Valentina è stata liberata: "Sono molto stanca grazie a tutti per l’aiuto" Leggi su Lanazione.it E’rilasciata ieri pomeriggioCirelli. Dopo giornate di paura e ansia l’imprenditrice e attivista lericina è uscita dal carcere in Guinea Bissau. "libera ema sto bene".le prime parole che ha voluto condividere congli amici che stanno trepidando da giorni e simobilitati lanciando appelli e una petizione per chiedere il suo rilascio. "stati dieci giorni e notti che sembravano mesi – ha continuato– è statodifficile per le condizioni ma la cosa più difficile èessere rinchiusa e sapere di essere innocente. Voglio ringraziareper il sostengo ealla console che ha spostato le montagne per visitarmi. Non mimai sentita solaalle preghiere e agli auguri. Adesso voglio soltanto riposare".Il magistrato ha emesso l’ordine di scarcerazione dopo le interlocuzioni avute nei giorni scorsi con la Farnesina e il consolato italiano.

Guinea-Bissau, liberata l’imprenditrice e attivista Valentina Cirelli: «10 giorni che sono sembrati mesi» - «Sono libera, sono molto stanca ma sto bene». Con queste parole affidate a Facebook, Valentina Cirelli Agwineriün – l’imprenditrice e attivista ligure fermata il 18 aprile scorso in Guinea-Bissau dove vive da circa venti anni – ha annunciato la sua scarcerazione. «Sono stati 10 giorni e notti che sembravano mesi, è stato molto difficile per le condizioni, ma la cosa più difficile è stata essere rinchiusa e sapere di essere innocente», si legge sui social. 🔗open.online

