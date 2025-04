Valentina Cirelli liberata l' attivista italiana era stata arrestata in Guinea Bissau

stata arrestata il 19 aprile, con l'accusa di aver partecipato a manifestazioni con atti vandalici ai danni di una società cinese 🔗 Affaritaliani.it - Valentina Cirelli liberata, l'attivista italiana era stata arrestata in Guinea Bissau Eraarreil 19 aprile, con l'accusa di aver partecipato a manifestazioni con atti vandalici ai danni di una società cinese 🔗 Affaritaliani.it

Guinea-Bissau, liberata l’imprenditrice e attivista Valentina Cirelli: «10 giorni che sono sembrati mesi» - «Sono libera, sono molto stanca ma sto bene». Con queste parole affidate a Facebook, Valentina Cirelli Agwineriün – l’imprenditrice e attivista ligure fermata il 18 aprile scorso in Guinea-Bissau dove vive da circa venti anni – ha annunciato la sua scarcerazione. «Sono stati 10 giorni e notti che sembravano mesi, è stato molto difficile per le condizioni, ma la cosa più difficile è stata essere rinchiusa e sapere di essere innocente», si legge sui social. 🔗open.online

Liberata Valentina Cirelli, l’attivista italiana era stata arrestata in Guinea Bissau - (Adnkronos) – E' stata rilasciata Valentina Cirelli, l'attivista italiana arrestata il 19 aprile scorso in Guinea Bissau, con l'accusa di aver partecipato a manifestazioni con atti vandalici ai danni di una società cinese, titolare di una concessione per lo sfruttamento del suolo per l’estrazione di minerali. Del caso di Cirelli, presidente dell'associazione ambientalista Tchon Tchomano […] 🔗periodicodaily.com

Liberata Valentina Cirelli, l’imprenditrice spezzina in carcere in Guinea-Bissau: “Stanca ma libera” - La donna era stata fermata insieme ad altri attivisti dopo proteste e sabotaggi in un’azienda mineraria del posto, ma contro di lei non c'era alcuna prova 🔗repubblica.it

Valentina è stata liberata: "Sono molto stanca grazie a tutti per l’aiuto" - L’imprenditrice lericina era in carcere in Guinea Bissau dal venerdì di Pasqua. L’arresto dopo una manifestazione contro le escavazioni sulla spiaggia . . 🔗msn.com

Liberata Valentina Cirelli, l'attivista spezzina arrestata in Guinea-Bissau - «Sono libera, sono molto stanca, ma sto bene»: così ha annunciato sui social la sua scarcerazione. Era stata arrestata lo scorso 18 aprile per la sua contrarietà al progetto di sfruttamento minerario ... 🔗rainews.it

Liberata l’attivista spezzina arrestata in Guinea Bissau: “Nessuna prova di reato” - Valentina Cirelli, di origine lericina, partecipava alla protesta delle donne native nella zona di Varela contro un progetto di scavi minerari. La rete di ... 🔗ilsecoloxix.it