Usa stop a mediazione senza proposte concrete Mosca-Kiev

mediazione sul conflitto a meno che non arrivino "proposte concrete" da Russia e Ucraina: lo ha detto la portavoce del dipartimento di stato Tammy Bruce. 🔗 Quotidiano.net - Usa, stop a mediazione senza proposte concrete Mosca-Kiev Il segretario di stato Usa Marco Rubio ha ribadito che gli Usa metteranno fine alla lorosul conflitto a meno che non arrivino "" da Russia e Ucraina: lo ha detto la portavoce del dipartimento di stato Tammy Bruce. 🔗 Quotidiano.net

Russia, Lavrov: "Tregua di Putin significa l'avvio di negoziati diretti" | Usa: "Stop alla mediazione senza proposte concrete Mosca-Kiev" - Il cessate il fuoco, come reso noto da Putin, sarà dall'8 al 10 maggio. Zelensky chiede di "non regalare" alcun territorio al suo omologo russo. Medvedev minaccia "Svezia e Finlandia "anche con il nucleare" 🔗tgcom24.mediaset.it

Stop alla guerra ma senza garanzie sull’integrità dell’Ucraina: la proposta Usa all’Onu che piace a Mosca - Roma, 22 febbraio 2025 – Tira dritto per la sua strada Donald Trump che mantiene un filo diretto con la Russia e relega Kiev ai margini delle trattative per la tregua. Per Trump, Putin e Zelensky prima o poi “dovranno parlarsi” ma non è necessario che Zelensky sia presente ai tavoli, dice il leader della Casa Bianca. Nella proposta di risoluzione che gli Usa hanno fatto all’Onu si chiede sì una “fine rapida della guerra” ma non c’è riferimento al mantenimento dell’integrità territoriale dell’Ucraina, da sempre rivendicata dal governo ucraino, e posta come conditio sine qua non per un ... 🔗quotidiano.net

Gli Usa a Kiev: stop a Starlink senza accordo sulle terre rare. Zelensky: "Non firmo" - La questione sarebbe emersa nei colloqui tra Washington e Kiev dopo che il presidente ucraino ha respinto la richiesta del segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent 🔗ilgiornale.it

Usa, stop a mediazione senza proposte concrete Mosca-Kiev - Il segretario di stato Usa Marco Rubio ha ribadito che gli Usa metteranno fine alla loro mediazione sul conflitto a meno che non arrivino "proposte concrete" da Russia e Ucraina: lo ha detto la portav ... 🔗ansa.it

La minaccia degli USA: «Stop alla mediazione sul conflitto, a meno che non arrivino proposte concrete» - Il segretario di stato Usa Marco Rubio ha ribadito che gli Usa metteranno fine alla loro mediazione sul conflitto a meno che ... 10 maggio come «un avvio di negoziati diretti» con Kiev «senza ... 🔗cdt.ch

