Usa Donald Trump riduce i dazi sulle auto

L’amministrazioneadotterà misure per ridurre l’impatto dei. Alleggerendo quelli imposti sui componenti esteri delleprodotte localmente. Ed evitando che iprodotte all’estero si sommino agli alttri. A scriverlo è il Wall Street Journal, che spiega che ora le casemobilistiche che pagano inon saranno soggette ad altre imposte come quelle su acciaio e alluminio. E igià pagati saanno rimborsati.Il taglioUn funzionario della Casa Bianca ha confermato la notizia e ha indicato che la mossa sarà ufficializzata martedì 29 aprile.si recherà in Michigan per commemorare i suoi primi 100 giorni in carica. La decisione di attenuare gli effetti delle imposteè l’ultima della sua amministrazione che mostra flessibilità sui, che hanno seminato turbolenze nei mercati finanziari, creato incertezza per le imprese e suscitato timori di un brusco rallentamento economico.