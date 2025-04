Usa Casa Bianca | atto ostile da Amazon sui dazi L’azienda | nessun piano

Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha bollato come “atto politico ostile” l’ipotesi di Amazon di mostrare i rincari legati ai dazi sui prodotti. A stretto giro, però, il gruppo di ecommerce ha fatto marcia indietro precisando di aver valutato l’idea solo per Amazon Haul, sezione che compete con Temu, e non per il sito principale. “Le squadre discutono idee continuamente”, ha dichiarato il portavoce Ty Rogers, aggiungendo che “non è stato implementato nulla su alcuna proprietà di Amazon”. L’import charge a cui si riferiva Amazon avrebbe riguardato l’aumento dei prezzi dopo il 2 maggio, quando scade l’esenzione che finora permetteva di importare beni di basso valore dalla Cina senza pagare dazi. Con le nuove regole, anche questi prodotti saranno tassati all’ingresso negli Usa. 🔗 New York, 29 apr. (askanews) – La portavoce della, Karoline Leavitt, ha bollato come “politico” l’ipotesi didi mostrare i rincari legati aisui prodotti. A stretto giro, però, il gruppo di ecommerce ha fmarcia indietro precisando di aver valutato l’idea solo perHaul, sezione che compete con Temu, e non per il sito principale. “Le squadre discutono idee continuamente”, ha dichiarato il portavoce Ty Rogers, aggiungendo che “non è stato implementato nulla su alcuna proprietà di”. L’import charge a cui si riferivaavrebbe riguardato l’aumento dei prezzi dopo il 2 maggio, quando scade l’esenzione che finora permetteva di importare beni di basso valore dalla Cina senza pagare. Con le nuove regole, anche questi prodotti saranno tassati all’ingresso negli Usa. 🔗 Ildenaro.it

New York, 29 apr. (askanews) – La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha bollato come "atto politico ostile" l'ipotesi di Amazon di mostrare i rincari legati ai dazi sui prodotti. A stretto ...

