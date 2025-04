Usa auto travolge studenti del doposcuola in Illinois | 4 morti tra cui bambini

(Adnkronos) – Sono quattro le persone di età compresa tra i quattro e i 18 anni che hanno perso la vita dopo che un'auto si è lanciata sugli studenti di un centro del doposcuola a Chatham, nell'Illinois. Lo riporta l'emittente Nbc citando la polizia. Il governatore dell'Illinois, JB Pritzker, ha parlato di ''una tragedia inspiegabile''.

Usa, auto travolge studenti del doposcuola in Illinois: 4 morti tra cui bambini - (Adnkronos) – Sono quattro le persone di età compresa tra i quattro e i 18 anni che hanno perso la vita dopo che un'auto si è lanciata sugli studenti di un centro del doposcuola a Chatham, nell'Illinois. Lo riporta l'emittente Nbc citando la polizia. Il governatore dell'Illinois, JB Pritzker, ha parlato di ''una tragedia inspiegabile'' […] 🔗periodicodaily.com

Usa, auto travolge un doposcuola in Illinois: morti 4 giovanissimi - Negli Usa un’auto si è schiantata contro un edificio in Illinois lunedì pomeriggio, poco fuori Springfield, uccidendo quattro giovani e ferendone diversi altri durante un programma doposcuola. Lo ha riferito la polizia di stato dell’Illinois. Gli agenti sono intervenuti intorno alle 15.20 per un veicolo che si è schiantato contro un edificio, attraversandolo e investendo mortalmente 4 vittime con un’età compresa tra i 4 e i 18 anni. 🔗lapresse.it

