Ursula von der Leyen | Solo una Ue forte può garantire la pace in Europa

"I cittadini dell'Unione sono in grandissima parte favorevoli" alla spinta per una difesa dell'Europa. "Ma l'estrema sinistra e l'estrema destra si sono sempre opposte a questa idea. E ora di nuovo, dalle frange, alcuni cercano di boicottare questo risveglio europeo. Dicono che la Russia non è una minaccia e che l'Europa non è la risposta. Voglio essere chiara. Solo una Ue forte può proteggere la pace nel nostro continente. L'estrema sinistra e l'estrema destra non sono a favore della pace. Sono Solo a favore di Putin". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, al Congresso del Ppe di Valencia. "La minaccia rappresentata dalla Russia non scomparirà. E sappiamo che l'attenzione americana si sposterà sempre più verso altre regioni. Quindi non c'è dubbio, la pace in Europa richiede che ci assumiamo una responsabilità molto maggiore per la nostra difesa.

Ue, Ursula von der Leyen annuncia Piano investimenti - L’Ue guarda a investimenti e risparmi con l’annuncio della presidente della commissione Europea Ursula von der Leyen. Un Piano che arriverà tra qualche giorno. “L’Europa ha tutto ciò di cui ha bisogno per prendere il comando nella corsa alla competitività – osserva von der Leyen su X – questo mese la commissione Europea presenterà l’Unione del risparmio e degli investimenti. Trasformeremo i risparmi privati in investimenti tanto necessari. 🔗lapresse.it

"Ma non giravano sugli asini?": il generale Vannacci si scatena contro Ursula von der Leyen - Roberto Vannacci è tra i più tenaci oppositori del nuovo piano di riarmo che Ursula von der Leyen ha previsto per tutelarsi dalla minaccia russa. Il generale ritiene infatti che l'Unione europea abbia drasticamente cambiato il frame su Mosca. Secondo lui fino a qualche settimana fa Vladimir Putin veniva descritto come prossima alla sconfitta per mano dell'Ucraina e di Volodymyr Zelensky. Ma ora invece la Russia viene dipinta come un "nemico temibile e incombente". 🔗liberoquotidiano.it

Ursula von der Leyen spinge l'Europa verso conflitto contro la Russia: "Prepariamoci alla guerra, Putin una minaccia per Ucraina e Ue", ma lui ha firmato la tregua - Mentre Russia e Stati Uniti hanno trovato un primo punto d’incontro per arrivare al cessate il fuoco tra Mosca e Kiev, l’Unione europea deve prepararsi alla guerra secondo Ursula von der Leyen Intervenendo alla Royal Danish Military Academy, la presidente della Commissione europea, Ursula von 🔗ilgiornaleditalia.it

