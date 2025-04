Ursula aspetta ancora Trump mentre in Canada si vota

Ursula aspetta, speranzosa, l'appuntamento con Trump mentre, senza sosta, continua il ping-pong tra Cina e Stati Uniti sui dazi e il Canada si appresta al voto con un elettorato polarizzato proprio dalla questione tariffe. Pechino smentisce, di nuovo, ogni contatto tra Xi e Trump. E spedisce la palla nel campo dell'Occidente "avido" e "bullo".

