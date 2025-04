Urbanistica nuovo terremoto in commissione Paesaggio | si dimettono il presidente e tre componenti

Urbanistica a Milano, con decine di progetti bloccati e una serie di fascicoli aperti su interventi edificatori più o meno importanti in città, si abbatte sulla commissione Paesaggio. Un organismo comunale, questo, di cui ha fatto parte – ne era il vicepresidente – Giovanni Oggioni, il dirigente comunale arrestato nel marzo scorso con l’accusa di essere a capo di un sistema che decideva vita e morte dei diversi piani urbanistici milanesi. Oggi, a quasi due mesi da quell’arresto (e da una serie di altri provvedimenti compreso uno, più recente, che riguarda alcuni componenti “sopravvissuti” al repulisti dello scorso dicembre), hanno rassegnato le loro dimissioni al sindaco di Milano Giuseppe Sala e all'assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi il presidente della commissione Alessandro Ubertazzi e altri tre componenti della stessa, gli architetti Giuseppe Marinoni, Giacomo Cristoforo De Amicis e l'ingegnere Dario Vanetti. 🔗 Ilgiorno.it - Urbanistica, nuovo terremoto in commissione Paesaggio: si dimettono il presidente e tre componenti Milano, 29 aprile 2025 – L’onda lunga delle inchieste sull’a Milano, con decine di progetti bloccati e una serie di fascicoli aperti su interventi edificatori più o meno importanti in città, si abbatte sulla. Un organismo comunale, questo, di cui ha fatto parte – ne era il vice– Giovanni Oggioni, il dirigente comunale arrestato nel marzo scorso con l’accusa di essere a capo di un sistema che decideva vita e morte dei diversi piani urbanistici milanesi. Oggi, a quasi due mesi da quell’arresto (e da una serie di altri provvedimenti compreso uno, più recente, che riguarda alcuni“sopravvissuti” al repulisti dello scorso dicembre), hanno rassegnato le loro dimissioni al sindaco di Milano Giuseppe Sala e all'assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi ildellaAlessandro Ubertazzi e altri tredella stessa, gli architetti Giuseppe Marinoni, Giacomo Cristoforo De Amicis e l'ingegnere Dario Vanetti. 🔗 Ilgiorno.it

