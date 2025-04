Tutto.tv - Uomini e Donne spoiler 29 aprile: ritorni e liti di fuoco

La puntata del 29disarà molto movimentata. Nello specifico, andrà in onda il contenuto della prima parte della registrazione che è stata effettuata il giorno 14. Al centro dell’attenzione ci saranno sia esponenti del Trono Over che di quello Classico. Ecco cosa succederà. Anticipazioni puntata di oggi di UeD Trono Over:acceseNella puntata di oggi dici sarà un blocco molto movimentato dedicato a Isabella e Diego. I due, nel corso della puntata di ieri, hanno avuto uno scontro piuttosto acceso in quanto il cavaliere ha rivelato in trasmissione di essere andato a letto con la dama. Lei avrebbe preferito che questo particolare rimanesse privato, pertanto, nella messa in onda odierna i due proseguiranno lo scontro. 🔗 Tutto.tv