Uomini e Donne | Gemma contrasta Arcangelo mirato su Marina e crisi al Trono Classico

Uomini e Donne dimostra ancora una volta la sua capacità di sorprendere il pubblico, offrendo un episodio ricco di tensioni e svolte inaspettate. In questo speciale, le dinamiche relazionali si intrecciano con passaggi emotivamente intensi, evidenziando conflitti e delusioni che caratterizzano la proposta televisiva. Tensioni e contrasti al Trono Over. L'articolo Uomini e Donne: Gemma contrasta Arcangelo, mirato su Marina e crisi al Trono Classico è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Uomini e Donne, la sfilata di Gemma “Venere” e il gavettone di Tina | Video Witty Tv - Gemma in versione “Venere“: la sfilata della dama a Uomini e Donne non passa inosservata, ma il peggio arriva dopo quando Tina decide di farle un nuovo gavettone. Gemma sfila come Venere a Uomini e Donne La sfilata di Gemma a Uomini e Donne: la dama ha deciso di ispirarsi alla Venere del Botticelli facendo colpo. Non solo il parterre maschile ha apprezzato la dama in versione Venere, ma Tina non le risparmia commenti. 🔗superguidatv.it

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: gavettone di Tina Cipollari contro Gemma Galgani: "Sei uno scorfano!" (VIDEO) - Uomini e Donne è tornato in onda oggi, martedì 4 marzo 2025, su Canale 5 con una nuova puntata. La sfilata femminile è l'ennesima occasione per Tina Cipollari di lanciare un gavettone a Gemma Galgani. Ecco la nostra opinione. 🔗comingsoon.it

Uomini e Donne oggi anticipazioni registrazione: Tina spara acqua a Gemma - Cosa è accaduto a Uomini e Donne oggi secondo le anticipazioni della registrazione odierna? Sfilate, liti, ma anche battaglie con pistole ad acqua. Tina Cipollari ci ha preso gusto a bagnare Gemma Galgani. Cos’altro è accaduto? Ecco tutti i dettagli. Uomini e Donne oggi: Tina vs Gemma, agguato con acqua Negli studi Elios si sono registrate oggi nuove puntate di Uomini e Donne. Cosa possiamo anticiparvi in esclusiva? Ebbene vi sarà una nuova ed entusiasmante sfilata. 🔗superguidatv.it

Anticipazioni Uomini e Donne: svolta per Gemma Galgani, la decisione drastica di Mario Cusitore; Uomini e Donne, Tina Cipollari e i gavettoni a Gemma Galgani: l'opinionista esagera?; Uomini e Donne: VIDEO Gemma tira uno schiaffo (con tacco alla mano) a Valerio!; Uomini e donne, Gemma è ancora nei pensieri di Giorgio: Numero uno come classe ed educazione.

Marina, chi è la dama di Uomini e Donne tra Gemma e Arcangelo/ Esterna con il cavaliere: in studio… - Nella puntata di Uomini e Donne del 29 aprile 2025, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Gemma Galgani e Marina. Entrambe le dame sono uscite con Arcangelo e la conduttrice manda in onda ... 🔗ilsussidiario.net

Uomini e Donne: Gemma Galgani delusa da Arcangelo, Gianmarco Steri tra due fuochi - Nella nuova puntata, Arcangelo si avvicina a Marina scatenando la gelosia di Gemma. Intanto nel Trono Classico Gianmarco riaccoglie Nadia, ma Cristina medita l'addio. Tina e Gianni intervengono. 🔗msn.com

Uomini e Donne: colpi di scena e gelosie nella nuova puntata del dating show di Maria De Filippi - Nella recente puntata di "Uomini e Donne", Gemma Galgani affronta la gelosia per Arcangelo, mentre Gianmarco Steri gestisce il ritorno di Nadia, creando tensioni nel Trono Classico. 🔗ecodelcinema.com