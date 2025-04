Uno ruba le mance un altro benzina e altri due si picchiano | denunciati tutti

Genovatoday.it - Uno ruba le mance, un altro benzina e altri due si picchiano: denunciati tutti I carabinieri della compagnia di Chiavari hanno implementato il dispositivo di controllo del territorio con un impiego straordinario di uomini e mezzi, accertando numerosi illeciti in tema di abuso di sostanze alcoliche e uso di sostanze stupefacenti alla guida di veicoli, delitti contro il. 🔗 Genovatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Entra in un pub al Vomero e ruba la cassetta delle mance, i titolari: “Indignati” - Un uomo a volto coperto è entrato nel pub "All American Burger" al Vomero ed ha rubato la cassetta delle mance destinate allo staff. "Indignati da questa città"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Esce dal carcere per andare al lavoro e ruba una borsa, un altro distrugge la cella - Giornata impegnativa per la polizia penitenziaria quella di venerdì 14 marzo 2025 tra Pontedecimo e Chiavari. Nel primo caso un detenuto ha distrutto la cella e aggredito gli agenti; in riviera invece un 34enne ha rubato una borsa mentre era fuori dal penitenziario per recarsi al lavoro. A... 🔗genovatoday.it

Via Maqueda, ruba cellulare a una coppia di turisti: poco dopo tenta un altro colpo ma arriva la polizia, preso 17enne - In tutto 313 persone identificate, 62 veicoli controllati, con 11 sanzioni per violazioni del codice della strada, multe per 12 mila euro e l'arresto di un diciassettenne. Sono i numeri relativi alle operazioni effettuate dalle forze dell'ordine nell'ultimo fine settimana, ovvero venerdì e sabato... 🔗palermotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Uno ruba le mance, un altro benzina e altri due si picchiano: denunciati tutti; Alcol e droga alla guida, tre denunce; Tentano di rubare la cassa automatica al distributore di benzina, colpo sventato a Barletta. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Uno ruba le mance, un altro benzina e altri due si picchiano: denunciati tutti - Denunciati invece per lesioni personali dolose e minaccia un 25enne, che, nel corso di una lite scaturita per futili motivi, ha minacciato e colpito al volto un suo coetaneo; per porto abusivo di arma ... 🔗genovatoday.it

Ruba 40 mila euro di benzina con una carta di credito truccata: l’ultima truffa in Usa - Come ha raccontato lo sceriffo, erano mesi che stavano tenendo d’occhio le pompe di benzina, su segnalazione del titolare che non riusciva a spiegarsi questi ammanchi significativi di carburante ... 🔗msn.com