Uno Maggio Taranto con Tommy Cash di Espresso Macchiato | ecco il cast completo e come seguirlo

Non solo il Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma. Per il dodicesimo anno Antonio Diodato, Roy Paci e Michele Riondino hanno presentato la manifestazione Uno Maggio Taranto. "In un periodo storico come quello che stiamo attraversando, con l'avvento dei nuovi fascismi, – affermano i tre – con governi che finanziano guerre e genocidi, deportazioni e devastazioni ambientali, con la libera informazione sotto attacco, con associazioni e attivisti spiati e perseguitati e diritti umani ancora una volta negati, diventa sempre più necessario ritrovarsi, riconoscersi e contarsi per rendersi conto che siamo in tanti a voler fare qualcosa in questo presente per il nostro futuro. ecco perché una manifestazione come Uno Maggio Taranto è oggi più che mai di grande importanza, perché è libera e pensante, perché da più di un decennio porta avanti valori di lotta necessari, perché partendo dalla situazione particolare di Taranto, si allarga a una visione universale che riunisce gli attivismi di tutto il mondo".

Svelata la line up del concerto del Primo Maggio di Taranto, appuntamento più "antagonista" rispetto a quello dei sindacati di piazza San Giovanni a Roma. "In un periodo storico come quello che stiamo attraversando, con l'avvento dei nuovi fascismi, con governi che finanziano guerre e genocidi, deportazioni e devastazioni ambientali, con la libera informazione sotto attacco, con associazioni e attivisti spiati e perseguitati e diritti umani ancora una volta negati, diventa sempre più necessario ritrovarsi, riconoscersi e contarsi per rendersi conto che siamo in tanti a voler fare qualcosa in

Tommy Cash: “Non volevo offendere l’Italia, ma con Corsi ci sarà più di un’amicizia. E ‘Espresso Macchiato’ è magia” - Il rapper estone si difende dalle polemiche su “Espresso Macchiato”. Tra risate e polemiche sulla sua canzone all’Eurovision, lancia una rivelazione che fa scoppiare il gossip. . Tommy Cash, il rapper estone che ha scatenato il caos con la sua canzone “Espresso Macchiato”, ha deciso di parlare. La sua canzone, piena di stereotipi sull’Italia, ha fatto scivolare la nostra cultura nel mirino delle critiche, ma lui, con la calma di chi è abituato a far parlare di sé, respinge le accuse. 🔗361magazine.com

Espresso macchiato di Tommy Cash, il VIDEO del brano che fa infuriare l'Italia per gli stereotipi su mafia, soldi, stress e spaghetti - Tommy cash seduto ad un tavolo con davanti il suo espresso macchiato: "No stresso, no stresso, no need to be depresso" Il video di Espresso macchiato di Tommy Cash è virale. L'Estonia parteciperà al prossimo Eurovision Song Contest 2025 proprio con questo brano, nonostante dall'Italia moltiss 🔗ilgiornaleditalia.it

Tommy Cash, il rapper estone in gara all'Eurovision con Espresso Macchiato, e i deejay Fideles e Riva Starr che intratterranno il pubblico con la musica elettronica, sono alcuni degli ospiti dell'edizione 2025 del concerto Uno Maggio Taranto.

