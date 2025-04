Uno Maggio Taranto 2025 ecco il cast | Tommy Cash Motta Pop X La Nina

ecco il cast del Concerto dell’Uno Maggio di Taranto 2025, con la presenza di Tommy Cash, di Motta e di molti altri«In un periodo storico come quello che stiamo attraversando, con l’avvento dei nuovi fascismi, con governi che finanziano guerre e genocidi, deportazioni e devastazioni ambientali, con la libera informazione sotto attacco, con associazioni e attivisti spiati e perseguitati e diritti umani ancora una volta negati, diventa sempre più necessario ritrovarsi, riconoscersi e contarsi per rendersi conto che siamo in tanti a voler fare qualcosa in questo presente per il nostro futuro. ecco perché una manifestazione come Uno Maggio Taranto è oggi più che mai di grande importanza, perché è libera e pensante, perché da più di un decennio porta avanti valori di lotta necessari, perché partendo dalla situazione particolare di Taranto, si allarga a una visione universale che riunisce gli attivismi di tutto il mondo». 🔗 .com - Uno Maggio Taranto 2025, ecco il cast: Tommy Cash, Motta, Pop X, La Nina ildel Concerto dell’Unodi, con la presenza di, die di molti altri«In un periodo storico come quello che stiamo attraversando, con l’avvento dei nuovi fascismi, con governi che finanziano guerre e genocidi, deportazioni e devastazioni ambientali, con la libera informazione sotto attacco, con associazioni e attivisti spiati e perseguitati e diritti umani ancora una volta negati, diventa sempre più necessario ritrovarsi, riconoscersi e contarsi per rendersi conto che siamo in tanti a voler fare qualcosa in questo presente per il nostro futuro.perché una manifestazione come Unoè oggi più che mai di grande importanza, perché è libera e pensante, perché da più di un decennio porta avanti valori di lotta necessari, perché partendo dalla situazione particolare di, si allarga a una visione universale che riunisce gli attivismi di tutto il mondo». 🔗 .com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

Stop a Il Paradiso delle Signore a maggio 2025: ecco quale Soap arriverà al suo posto su Rai1 - Il Paradiso delle Signore va in pausa a maggio 2025. Scopriamo insieme quale altro appuntamento e quali altre storie ci faranno compagnia nel pomeriggio estivo di Rai1. 🔗comingsoon.it

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

Se ne parla anche su altri siti

Uno Maggio Taranto 2025, ecco il cast: Tommy Cash, Motta, Pop X, La Nina; Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto, sul palco Tommy Cash, La Niña, Il Teatro degli orrori: ecco tutti gli artisti; Uno Maggio Taranto con Tommy Cash di “Espresso Macchiato”: ecco il cast completo e come seguirlo; L’altro Primo Maggio con Tommy Cash: ecco il cast del concerto di Taranto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Uno Maggio Taranto con Tommy Cash di “Espresso Macchiato”: ecco il cast completo e come seguirlo - Non solo il Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma. Per il dodicesimo anno Antonio Diodato, Roy Paci e Michele Riondino hanno presentato la manifestazione Uno Maggio Taranto. “In un ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Uno maggio Taranto 2025: tutti i nomi dei cantanti in scaletta e i conduttori - Al Parco Archeologico delle Mura Greche si terrà l'Uno Maggio Libero e pensante di Taranto, un evento che unisce musica e impegno sociale e civile con ... 🔗fanpage.it

L'altro Primo Maggio a Taranto con Teatro degli Orrori, Motta, Giancane e tanti altri. Ecco la line-up completa - Non solo Concertone di San Giovanni a Roma. Il Primo Maggio musicale vivrà anche sulle note del concerto di Taranto. Sul palco del Parco Archeologico .. 🔗ondarock.it