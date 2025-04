Università | quattro studentesse al convegno europeo del Circle U sulla povertà

Circle U. l'Alleanza universitaria di cui l'Università di Pisa è partner insieme ad altri otto prestigiosi atenei europei. Ospitato dall'Università UCLouvain, il workshop ha offerto a studenti magistrali provenienti dalle Università di Pisa, UCLouvain, Oslo e dal King's College di Londra, l'opportunità di imparare a condurre una ricerca interdisciplinare sul contrasto alla povertà insieme a un gruppo internazionale di studenti, professori e specialisti di Louvain Coopération, l'ONG di cooperazione allo sviluppo dell'UCLouvain.Per l'Università di Pisa hanno partecipato quattro studentesse: Chiara Sebastiano ed Elisa Sorbello (iscritte alla laurea magistrale in Relazioni internazionali), e Francesca Lari ed Emily Davini (iscritte alla laurea magistrale in Programmazione, gestione e innovazione dei servizi sociali). 🔗 Lanazione.it - Università: quattro studentesse al convegno europeo del Circle U. sulla povertà Pisa, 29 aprile 2025 - Dal 1° al 3 aprile 2025 si è tenuto a Louvain-la-Neuve il workshop "Confronting Poverty: uniting disciplines for global impact" promosso da

