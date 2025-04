Unipol nominato il nuovo consiglio di amministrazione

Unipol ha dato il via libera al bilancio 2024 e alla distribuzione di dividendi pari a 609 milioni di euro, con un importo unitario di 0,85 euro per azione. È stata inoltre rinnovata la composizione del consiglio di amministrazione, che resterà in carica per il triennio successivo e sarà formato da: Carlo Cimbri, Matteo Laterza, Stefano Caselli, Ernesto Dalle Rive, Roberta Datteri, Alfredo De Bellis, Giusella Dolores Finocchiaro, Rossella Locatelli, Francesco Malaguti, Raul Mattaboni, Claudia Merlino, Paola Minini, Valeria Picchio, Roberto Pittalis, Rosaria Pucci, Barbara Quaresmini, Domenico Livio Trombone e Carlo Zini.Logo Unipol (Imagoeconomica).A seguito della riunione post-assembleare, il nuovo cda ha confermato Carlo Cimbri nel ruolo di presidente, Ernesto Dalle Rive come vicepresidente e Matteo Laterza quale amministratore delegato, procedendo anche alla designazione dei comitati interni.

