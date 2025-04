UNICEF – OMS Settimana europea immunizzazione | mezzo milione di bambini senza vaccinazione di routine

UNICEF – OMS. Le malattie prevenibili con vaccino stanno ritornando in tutta la Regione europea, mettendo a rischio milioni di vite.Le malattie prevenibili con vaccino stanno ritornando in tutta la Regione europea, mettendo a rischio milioni di vite. Dal morbillo alla pertosse, alla difterite, le malattie che un tempo pensavamo fossero state consegnate alla storia stanno aumentando in tutta l'Europa e l'Asia centrale – che comprendono 53 Paesi. I progressi faticosamente compiuti negli ultimi decenni sono in pericolo, non perché non abbiamo gli strumenti, ma perché non tutti vengono raggiunti dai vaccini salvavita. In parole povere, l'autocompiacimento è pericoloso, persino mortale.Con l'inizio della Settimana europea dell'immunizzazione, l'OMS e l'UNICEF esortano i Governi e le comunità ad agire ora: proteggere i risultati ottenuti in passato, colmare le lacune nell'immunizzazione e garantire che i vaccini raggiungano tutti, ovunque.

