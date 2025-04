Ungheria Parlamento approva uscita dal Tribunale penale internazionale

Parlamento ungherese ha approvato la proposta del governo di Viktor Orban di avviare il ritiro del Paese dal Tribunale penale internazionale (Tpi), decisione annunciata a inizio aprile durante la visita a Budapest del premier israeliano Benjamin Netanyahu, attualmente oggetto di un mandato di arresto internazionale. Il ministro degli Esteri Peter Szijjártó ha .

Ungheria, il parlamento approva il ritiro di Budapest dalla Cpi - Il Parlamento ungherese ha approvato il ritiro del Paese dalla Corte penale internazionale. A darne comunicazione è stato il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó attraverso un messaggio sui social. Il ministro ha poi motivato la scelta affermando: «Con questa decisione, rifiutiamo di far parte di un'istituzione politicizzata che ha perso la sua imparzialità e credibilità». La presa di posizione potrebbe influenzare gli equilibri nel contesto europeo e non solo, rappresentando un segnale significativo da parte dell'esecutivo di Budapest.

Ilaria Salis, giovedì audizione in commissione Parlamento europeo per revoca immunità chiesta da Ungheria - È confermata per giovedì 13 febbraio l'audizione dell'eurodeputata di Avs Ilaria Salis in commissione Juri, la commissione Affari legali del Parlamento europeo, a seguito della richiesta di revoca dell'immunità parlamentare avanzata dal governo ungherese a ottobre dello scorso anno. L'audizione avverrà, come da procedura, a porte chiuse e Salis, a quanto apprende LaPresse, sarà in presenza. Per la stessa giornata, stando all'agenda della commissione Juri, è anche previsto lo scambio di opinioni sul caso.

Orban minaccia di lasciare l'Unione Europea: l'uscita dell'Ungheria potrebbe essere una buona notizia per tutti noi - Una buona notizia, per le ragioni che seguono E adesso Orban, presidente ungherese decisamente poco in linea con i dettami dell'Unione Europea, minaccia apertamente di abbandonare il costrutto tecnocratico e repressivo di Bruxelles. Proprio così, Orban non ci sta e adesso lo dice apertamente

