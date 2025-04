Ungheria | il Parlamento vota ritiro di Budapest da Corte Penale Internazionale Salvini | Scelta giusta e libera

Scelta di giustizia e libertà, di sovranità e coraggio''. Così su X il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato il voto del Parlamento ungherese per il ritiro di Budapest dalla Corte Penale Internazionale

Ungheria: Parlamento vota a favore del ritiro da Cpi - Milano, 29 apr. (LaPresse) – “Il Parlamento ungherese ha appena votato per ritirarsi dalla Corte penale internazionale (Cpi)”. È quanto fa sapere sui social il ministro degli Esteri dell’Ungheria Péter Szijjartó. “Con questa decisione, rifiutiamo di far parte di un’istituzione politicizzata che ha perso la sua imparzialità e credibilità”, ha aggiunto. 🔗lapresse.it

Ungheria, il Parlamento vota per abbandonare la Corte de L’Aia. Salvini: ‘Scelta di libertà’. Tajani: Opinione sua’ - Dopo l’accoglienza riservata al primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, raggiunto da un mandato d’arresto della Corte Penale Internazionale, l’Ungheria formalizza ciò che, di fatto, aveva già messo in atto: il Parlamento di Budapest ha approvato la proposta del governo di Viktor Orban di ritirare il Paese dal Tribunale de L’Aia. Una decisione preannunciata in aprile proprio nel corso della visita del premier di Tel Aviv e che il ministro degli Esteri, Peter Szijjártó, ha motivato definendo la Cpi “un’istituzione politicizzata” che avrebbe perso imparzialità e credibilità. 🔗ilfattoquotidiano.it

Il Parlamento ungherese vota il ritiro di Budapest da Cpi - "Il Parlamento ungherese ha appena votato per ritirarsi dalla Corte Penale Internazionale. Con questa decisione, ci rifiutiamo di far parte di un'istituzione politicizzata che ha perso la sua imparzialità e credibilità." Lo annuncia su X il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjártó. 🔗quotidiano.net

